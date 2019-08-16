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Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый сентябрь

21.08.2019 09:38|ПсковКомментариев: 0

Как следует из предварительного прогноза на первый месяц осени, который «Российской газете» предоставили в Гидрометцентре, на европейской территории России средняя температура сентября ожидается выше нормы.

При этом для каждой климатической зоны норма своя. Например, для Москвы, как пояснил «РГ» заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко, сентябрьская норма - это плюс 18 градусов днем и плюс 14 ночью в начале месяца и плюс 9 днем, плюс 4 ночью - в конце. Но в этом году в сентябре в столице может быть теплее обычного.

Также теплее, чем обычно, может оказаться сентябрь и на азиатской территории страны - от Урала до Дальнего Востока. Температуры выше нормы прогнозируются на крайнем севере Урала, в Сибири, Якутии, на Чукотке, на Камчатке, в Забайкалье.

Холоднее, чем обычно, сентябрь ожидается на Алтае.

На большей части юга европейской территории страны количество осадков прогнозируется меньше средних многолетних значений. При этом в Крыму и на черноморском побережье Краснодарского края количество осадков будет в пределах нормы.

Сентябрь обещает порадовать и отдыхающих. Так, в Крыму, например, в начале месяца, в «бархатный сезон», дневная температура будет в пределах 22−27 градусов (временами до плюс 30-ти), а в конце месяца - плюс 19−24 градуса.

Теги: #прогноз погоды
Источник: Псковская Лента Новостей
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