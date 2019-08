Общество

Языками владею: где псковичей научат английскому, немецкому и даже китайскому

If you can dream it - you can do it! Если ты можешь мечтать об этом - ты сможешь и сделать это! А значит, вполне возможно научить разговаривать на английском даже маленького карапуза или, например, помочь подростку самостоятельно перевести любимые манги и подтянуть знания к сложным экзаменам. За пару месяцев солидный взрослый предприниматель может довести свой бизнес-английский до совершенства и заключить мега-контракт с иностранным капиталом, а экскурсовод - подготовить грамотную квалифицированную экскурсию по Пскову для туристов из Лондона или Берлина.

Главное - чтобы рядом были помощники, которые подтянут грамматику, улучшат произношение или просто организуют общение с носителями языка. Где найти этих замечательных помощников - читайте в нашем обзоре на ПЛН! Keep it simple!

ТЬЮТОРСКИЙ ЦЕНТР «АТМОСФЕРА»

Гагарина ул., 5

8-911-890-25-25

https://vk.com/atmosphere.pskov

Полиглоты, знающие с десяток или более иностранных языков, способные осваивать новый язык за несколько месяцев, - явление достаточно редкое. А вот знание двух или трех иностранных языков вполне нормально и под силу практически любому человеку. Тьюторский центр «Атмосфера» - современный развивающий центр, в котором дети, подростки и взрослые смогут изучить английский и немецкий языки.

Руководитель клуба Елена Сафронова: «Ранее начало изучения языков дает неоспоримое преимущество. Развивается фонематический слух, артикуляционный аппарат, формируется масса дополнительных навыков и умений. На наш взгляд, оптимальный возраст для старта изучения иностранного языка - 3-5 лет. В этом возрасте дети не могут освоить сложные языковые явления, но именно в этот период формируется «стратегический запас» для работы в будущем. По нашему опыту дети, начавшие изучение иностранного языка в дошкольном возрасте, впоследствии имели значительное преимущество перед сверстниками в аудировании и говорении, даже если по словарному запасу и знанию грамматики были на одном уровне».

Занятия проводятся как индивидуально, так и в мини-группах. Язык - средство коммуникации. Какие-то тонкости можно шлифовать в индивидуальных занятиях, их можно добавлять для того, чтобы решить свои личные, специфические языковые задачи или проблемы. Но на индивидуальных занятиях недоступны многие интересные групповые виды работы, развивающие коммуникативные навыки. Также группа и сама по себе может мотивировать на работу, продолжение занятий, приложение дополнительных усилий. Узнать о стоимости занятий вы можете в группе клуба в Контакте в разделе «Товары», где представлены цены на актуальные курсы. В среднем занятие продолжительностью 60 мин. обойдется в 250-300 руб.

В процессе работы педагоги тьюторского клуба используют не только традиционные методики, но и необычные формы изучения языков. Например, все большую популярность набирает такая форма работы, как «театр на иностранном языке». Иностранный язык используется как средство достижения определенных целей: постановки пьесы, исполнения музыкального произведения, коммуникации в процессе репетиций. Значительно расширяется словарный запас, улучшается произношение, снимается «языковой барьер».

К необычным для нашего города формам работы можно отнести также курс «English Arts&Crafts» для детей 4-8 лет. На этом курсе английский используется в процессе художественного творчества и изготовления тематических поделок.

Также в клубе есть курс «Музыкальный английский» для дошкольников, который ведут два педагога - педагог по вокалу и педагог английского.

Традиционно летом в тьюторском клубе «Атмосфера» проходят интенсивы по английскому языку. Для младших школьников это театрально-игровые смены. Для ребят постарше - коммуникативные и страноведческие занятия с финальной костюмированной игрой-квестом, посвященной определенной стране и эпохе.

Для взрослых летние занятия организуются на основе просмотра фильмов и сериалов на иностранном языке.

Руководитель клуба Елена Сафронова: «В разном возрасте и на разных этапах критерии выбора подходящего педагога могут быть различны. Для младших необходим открытый, «сияющий» человек, способный зажечь любовью к языку учеников. Важно использование широкого спектра видов деятельности, яркость, насыщенность занятия. Для более старшего возраста важен логичный, структурированный подход, нужен педагог, не только имеющий собственный высокий языковой уровень, но способный стратегически продумать и организовать обучение под достижение конкретной цели ученика - сдачи необходимых экзаменов, например. Со взрослыми важно уметь добавлять в занятие «изюминку», задевать за живое, постоянно поддерживать хороший темп занятия и высокую мотивацию».

В течение учебного года «Атмосфера» регулярно собирает дискуссионные клубы и клубы настольных игр на английском языке. Все эти формы работы направлены на развитие, в первую очередь, навыка говорения.

ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ ABC SCHOOL

(8112)60-10-95

https://vk.com/abcpskov

https://www.instagram.com/abc_school_pskov/

abc-pskov.ru

Коммунальная ул., 70

Как проще всего выучить иностранный язык? Конечно же, играя и общаясь! На занятиях английского и немецкого в Центре обучения иностранным языкам abc school ваш ребенок поймет, что учиться - это весело, интересно и очень полезно.

Учеба проходит индивидуально, в мини-группах по два человека, а также в группах численностью до 6 человек. Все группы формируются по возрастному принципу: есть занятия для дошкольников с трех лет, группы для школьников и студентов. abc school также осуществляет подготовку учеников к экзаменам и помощь с домашними заданиями.

По воскресеньям приходите на встречи Книжного клуба - к ним может присоединиться любой ребенок в возрасте 10-14 лет. На занятиях дети читают в оригинале английские сказки, обсуждают их сюжеты и смыслы, играют в тематические настольные игры, готовят театрализованные сценки по мотивам прочитанного. Активные и общительные подростки наверняка полюбят занятия в разговорном клубе (с 12 лет), а малыши и младшие школьники с удовольствием придут на занятия английских мастерских (English workshop) - по сути это мастер-классы, где все общение проходит на английском языке. Дети создают своими руками замечательные поделки, а заодно - узнают новую лексику, в ненавязчивой форме осваивают грамматические навыки, развивают коммуникативные способности.

Кстати, вы знаете, как появилось в английском языке одно из самых известных слов - good bye? Приходите в abc school - и узнаете об этом и многом другом!

СТУДИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА SMILE

Рижский пр., 54

Новоселов ул., 5а

8-911-375-11-68

https://vk.com/smile.studio.english

В теплой обстановке студии английского языка Smile учиться легко и интересно! Здесь найдут подход к любому ученику, будь он неугомонным малышом четырех лет или серьезным мужчиной в пиджаке с кучей международных контрактов в дипломате. Обучение проходит в группах по 5-8 человек, которые формируются в зависимости от возраста и уровня подготовки учеников.

Педагоги студии используют британские методики, ориентированные на формирование коммуникативных навыков. Неотъемлемая часть занятий - наглядность, использование видео- и аудиоформатов. Для малышей применяется игровая методика, которая помогает им изучать язык через игру и естественное общение со сверстниками и педагогами. Для школьников - комплексный подход, включающий изучение не только грамматики, лексики, но и понимание на слух и развитие речевых навыков. Для взрослых есть группы всех уровней – «с нуля до продвинутого». Но главное и для тех, и для других - ситуация успеха, которая возникает на занятиях для каждого, кто к нам приходит.

Педагог студии Елена Петрова: «Сейчас, в преддверии начала учебного года я бы посоветовала родителям как можно раньше включаться в работу, ни в коем случае не запускать занятия иностранным языком. Школьные программы сейчас очень насыщенные, зачастую в них не учитываются особенности детской возрастной психологии. Если вы чувствуете, что у ребенка начинаются проблемы с изучением языка, - обратитесь к специалистам как можно скорее. Если ваш ребенок - дошкольник, тем более приходите учиться английскому: от 3 до 7 лет - сензитивный возраст для обучения языкам. К тому же малыши очень сильно мотивированы на то, чтобы узнавать что-то новое, они впитывают язык, как губка, они чувствуют себя уверенно».

В этом году студия английского языка Smile отметила свой первый серьезный юбилей - пятилетие. За эти годы в Smile ни разу не повысили стоимость занятий для детей, ведь основная цель работы студии - это доступное и качественное дополнительное образование. Стоимость одного посещения для школьников (60 минут) и дошкольников (40-50 минут) - 250 рублей, для взрослых (1 час 20 минут) - 300 рублей. В студии поддерживают идею «без абонементов», оплату вы производите только за те занятия, которые по факту посетили.

Студия обеспечивает учеников бесплатными материалами и постоянно развивается: педагоги регулярно проходят дополнительное обучение и сотрудничают с методистами Oxford и Pearson.

Кроме того, Smile остается неизменным помощником детей и вне учебной деятельности: коллектив активно поддерживает программы Всероссийского детского фонда, является партнером детских городских праздников и поэтических конкурсов.

Также по выходным на базе студии проходят творческие занятия, на которых дети знакомятся с разнообразными видами творчества - шьют игрушки, рисуют, делают красивые вещи для интерьера.

Ждем детей и взрослых на новый учебный год! Записаться и узнать расписание можно по телефону 89113751168 или через сообщения https://vk.com/bonheur

Расписание - https://vk.com/topic-27028053_30632380

Рижский пр. ,54 и ул. Новоселов, 5а.

Joseph English School

+7 (911) 696-84-63

Ленина ул., 3

https://vk.com/joseph.english

Joseph English School - не просто курсы английского языка. Это нескучные преподаватели, новые игровые методики, комфортное пространство в самом центре города!

Руководитель школы Ольга Гладкова: «Название Joseph English School, конечно же, связано с именем Иосифа Бродского. Бродский, лауреат Нобелевской премии, является символом высокой культуры, а в будущем мне бы хотелось, чтобы наша школа стала не только курсами английского языка, но и культурным пространством, где можно будет прослушать интересную лекцию, посмотреть и обсудить фильм или организовать обучающий семинар. Более того, Бродский боготворил язык в целом, обожал русский и английский. Ему принадлежат цитаты «Язык есть Бог» или «Язык - начало начал». Он самостоятельно выучил язык, в эмиграции читал лекции на английском языке в лучших университетах США, писал на английском и делал автопереводы».

У Joseph English School достаточно большая целевая аудитория: дети от 4-5 лет- тот период (сензитивный), который создаёт наиболее благоприятные условия для эффективного языкового развития ребёнка; программа для школьников (младшее, среднее и старшее звено) рассчитана на помощь в освоении школьной программы, но с углублённым изучением языка; отдельно группа для подготовки к экзаменам ОГЭ и ЕГЭ; взрослые - в основном взрослым нужен английский язык для путешествий, но бывают и более конкретные цели (работа, учёба и др.). В этом случае педагоги Joseph English School постараются быть client friendly - в короткие сроки подберут узконаправленную методическую литературу, а также помогут составить эффективную программу обучения.

Группы формируются исходя из возраста и языкового уровня студентов. Главное, чтобы для всех учеников были созданы комфортные и эффективные условия. Акцент делается на групповых занятиях, но также предлагаются парные (1 преподаватель и 2 ученика) и индивидуальные занятия. У каждой формы обучения своя специфика. Время занятий варьируется в зависимости от возраста студентов от 45 мин для самых маленьких учеников и до полутора часов для взрослых.

Joseph English School - это сплоченная команда опытных преподавателей с лингвистическим и педагогическим образованием. Все педагоги - люди очень творческие, активные и постоянно повышающие свой профессионализм.

Ольга Гладкова: «Самое главное отличие - это команда Joseph English School. Мы молодые, но в тоже время опытные преподаватели. Мы постоянно развиваемся, следим за последними тенденциями в образовании и используем в своей работе новые методики преподавания англ.яз. Аутентичные британские учебники, дополнительная английская литература, онлайн источники, геймификация- всё это мы используем на наших занятиях. Мы можем похвастаться дизайнерским интерьером, который был создан специально для комфорта и эффективности обучения. Хочется, чтобы студенты приходили к нам с удовольствием!»

26, 28 и 30 августа Joseph English School открывает свои двери для вас! Это отличная возможность абсолютно бесплатно определить свой уровень английского языка, познакомиться с работой школы, а также приятно провести время! Вас ждут по адресу ул. Ленина, д.3, 3 этаж.

Welcome! :)

Наши группы во ВКонтакте - https://m.vk.com/joseph.english

И Инстаграм - @josephenglishschool

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЛИНГВИСТ»

Никольская ул., 2

8-911-361-94-75

https://vk.com/linguist_pskov

Английский, немецкий, французский и даже китайский - занимаясь в образовательном центре «Лингвист», вы сможете перейти «на ты» с любым языком!

Занятия проводятся в группах, мини-группах и индивидуально в удобное для вас время! Сколько бы не было вам лет, каким бы ни был уровень вашего знания языка - вы или ваш ребенок научитесь свободно говорить с носителями языка. Главное, конечно же, - регулярность занятий и мотивация. Если для вас это не проблема - то можете начинать отсчет: научиться говорению и пониманию можно за полгода.

Когда мы говорим о школьниках, то «подтянуть» уровень владения языка можно, отправившись на языковые каникулы с образовательным центром «Лингвист»: Северная Европа и, конечно же, Лондон не только останутся незабываемым впечатлением, но и дадут погружение в языковую среду, вплоть до того, что детям начинают сниться сны на английском и немецком, а это уже высший пилотаж!

Впрочем, занятия в Пскове пройдут не менее интересно: игры, работа с аудио- и видеоматериалами, интерактивные формы вовлечения детей и взрослых в обучающий процесс помогают создавать замечательную дружескую атмосферу на уроках и способствуют быстрому усвоению знаний.

Стоит подчеркнуть, что образовательный центр «Лингвист» имеет лицензию на оказание образовательных услуг. Что это значит? Что вы можете не беспокоиться за уровень квалификации педагогов, что деятельность школы осуществляется в рамках правового поля, что после обучения вы можете получить сертификат о получении знаний. А еще - что вы сможете вернуть подоходный налог на обучение.

Запишитесь на бесплатный урок по тел.8 (911) 361-94-75 и убедитесь в том, что все, что сказано о центре «Лингвист», - не реклама!

ДЕТСКИЙ КЛУБ «7 ТАЛАНТОВ»

Поземского ул., д.10, кв. 16 («Золотая набережная, вход со двора)

8-911-354-49-49, 8-911-364-11-05

7talantov.club

https://vk.com/7talantov.club

Вы убеждены в том, что сегодня преподавание английского в детских садах и школах ведется неправильно? Значит, вы созрели для того, чтобы узнать о системе обучения Валерии Мещеряковой, автора курса под названием «I love English», который учит детей языку при помощи песен, диалогов, чтения и письма, чтобы они в итоге овладели живым разговорным английским.

В Детском клубе «7 талантов» эта методика используется педагогами на ежедневных занятиях с детьми, которые посещают мини-сад, и уже показала свои позитивные результаты.

Как проходит такой урок? Начинается он с веселых приветствий, в котором участвуют все: учитель, дети, игрушки и даже двери. Все это не говорится, а поется. Пальцы начали считать, и тоже не просто так: пальчики поют и разговаривают разными голосами, есть пальчик — учитель и пальчики — дети. «Кто не все пальчики показал, кто забыл их дома?» Весело? А кто бы сомневался!

Потом учитель вдруг вспоминает, что забыла познакомиться, и начинается поименное знакомство. Урок идет в основном на английском и напоминает кукольный спектакль: все зверюшки-игрушки разговаривают и поют песенки. То вдруг стук в дверь раздастся и нужно спросить, кто там и пригласить войти, то зарядка начинается... И все - на английском!

Курс подходит для детей от 2-х до 9 лет, для каждого возраста используется своя система. Все уроки построены по типу детских телепередач: «Спокойной ночи, малыши» и «АБВГДЕйка». Учитель на таких занятиях - не просто педагог. Это артист, затейник, певец, психолог в одном флаконе.

Занятия английским по уникальной методике проводятся в клубе «7 талантов» не только для тех ребят, которые посещают мини-сад: вы можете записать своего малыша-дошкольника на вечерние занятия.

Для школьников (до 9 класса) работают мини-группы (до 6 человек), где занятия ведут высококвалифицированные педагоги. Это уже занятия другого плана, более классического. Что мы имеем в виду? Позвоните в «7 талантов» и вам с удовольствием все расскажут!

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИНТЕЛЛЕКТ»

Печорская ул., 3

intellect-pskov.ru/

https://vk.com/intellectpskov

(8112)55-16-56, 702-252, 8-911-353-43-06

Автономная некоммерческая организация «Лингвистический центр дополнительного образования «Интеллект» успешно работает на рынке образовательных услуг города Пскова с 2001 года.

Заместитель директора Алла Волохина: «Восемнадцать лет работы - это сложившийся коллектив опытных и талантливых единомышленников, это наработанные и проверенные временем подходы к обучению, в основе которых – современные учебные пособия известных мировых издательств, это тысячи псковичей от мала до велика, которые осуществили свою мечту и теперь могут общаться на английском, немецком, французском, испанском, итальянском, финском, китайском языках».

Занятия в центре проводятся индивидуально, в мини-группах, а также в небольших группах численностью до 8 человек. Возможно также обучение персонала организаций и предприятий на корпоративной основе с выездом преподавателя в офис компании и разработкой учебных программ с учетом потребностей заказчика.

Группы формируются согласно возраста (дошкольники, школьники, студенты, взрослые) и уровня языковой подготовки слушателей.

Приходить на занятия можно уже с шести лет: в дошкольном и младшем школьном возрасте интенсивно развиваются учебные навыки, ребенок открыт новому, с интересом включается в создаваемую языковую обстановку. Занятия проходят необычно: никаких скучных лекций - только игры, общение и постоянная смена видов деятельности. Немаловажно и то, что в процессе занятий происходит и развитие общих психических процессов ребенка: внимания, памяти, воображения, логического мышления. Но независимо от возраста и изучаемого языка основой обучения является коммуникативная методика, где все вовлечены в процесс общения. На занятиях создается атмосфера любви, радости и творчества.

«Лингвистический центр дополнительного образования «Интеллект» работает согласно лицензии, выданной Управлением образования Псковской области. Это образовательное учреждение с высоким уровнем квалификации педагогов, утвержденными образовательными программами и многочисленными положительными отзывами слушателей.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «НЕШКОЛА»

8-911-353-10-01

http://znanie-pskov.ru/

https://vk.com/noschool.pskov

Ольгинская набережная д.9А, 2 этаж

Если раньше ребенок никого не удивлял тем, что хочет идти в школу, то сегодня прямо противоположная картина: дети с полным сознанием собственной правоты заявляют родителям уже в 3-4 года, что в школу - ни ногой! Выходом для такого принципиального малыша станет поход в «Нешколу».

Образовательный детский центр «Нешкола» - это место, где ребенок становится частью одного коллектива, объединенного интересами, жизненными целями, творческими идеями.

Основная идея центра – развитие личности через реализацию творческого потенциала и свободу самовыражения. Нашей целью является создание условий для раскрытия талантов, позитивного общения, получения новых знаний, а также пробуждение в ребенке светлых и добрых чувств и эмоций.

В «Нешколе» представлен большой спектр различных занятий и курсов, направленных на развитие интеллекта и творческих способностей, раскрытие потенциала и нестандартного мышления детей: подготовка к школе, ментальная арифметика, скорочтение, развитие IQ, интеллекта, памяти, таблица умножения за 15 уроков, раннее развитие или музыка с мамой, школа юного блогера, творческий курс «Я Художник» и различные тренинги.

Очень востребована у псковских родителей группа обучения английскому языку (от 5 лет с нуля). Опытный преподаватель, профессионал своего дела проводит уроки индивидуально и в группах - дает не только дополнительные знания, но и оказывает помощь при подготовке домашнего задания, осуществляет подготовку к тестам и устранение пробелов в школьной программе. Разовое занятие в группе стоит 350 руб. (стоимость курса в месяц составит 2300 рублей).

Педагог имеет опыт работы в области иностранного языка более 30 лет, преподает английский студентам ПсковГУ. Кстати, при условии наполнения возможна и работа группы для школьников среднего и старшего школьника - или же они могут записаться на индивидуальные занятия.

Занятия проходят два раза в неделю по одному часу, в группах не более 8 человек, для того чтобы преподаватель мог уделить время каждому ребенку.

Программа изучения языка направлена на формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности, коммуникативно-речевое вживание в иноязычную среду и социокультурное развитие в контексте европейской и мировой культуры.

Руководитель центра Алина Захарова: «Мы стараемся проводить образовательный процесс таким образом, чтобы дети с удовольствием изучали все новое, но при этом не чувствовали себя, как в школе. Не переживали за оценки, за то, что кто-то осудит или будет смеяться, если ребенок что-то не так сделает. Максимальный психологический комфорт, но при этом соблюдаем дисциплину и учимся вместе с ребятами не только с точки зрения получения знаний, но и учимся быть хорошими, воспитанными людьми. Преподаватели в нашем центре с опытом работы с детьми. Большая часть имеет педагогическое образование, некоторые сертификаты по обучению в узких областях, таких как ментальная арифметика и скорочтение».

Добавим, что образовательный центр «Нешкола» является структурным подразделением Учебного центра «Знания», который предоставляет образовательные услуги в сфере повышения квалификации, профессиональной переподготовки и профессионального обучения.

СЕТЬ РАЗВИВАЮЩИХ ЦЕНТРОВ «ДАР»

Михайловская ул., 1; Труда ул., 55, Октябрьский пр., 50

(8112)60-60-46

vk.com/dar.pskov

vk.com/dar.pskov2

Все языковые курсы развивающих центров «Дар» нацелены на получение конкретного результата: умение общаться на иностранном языке + хорошие оценки в школе. При этом большинству детей нравится заниматься с педагогами, работающими в центре, а для родителей это не обременительно в финансовом плане.

Вы можете выбрать любой из следующих предложенных курсов:

1. Английский язык + Основы изобразительного искусства для малышей 2,5 – 4 лет

Структура занятия проста и учитывает все особенности психики маленьких непосед. Первые 20 минут изучаем новые слова и выражения на английском с опорой на красочные картинки, которые выдаются каждому ребенку, читаем стишки, поем песенки и танцуем, а также выполняем движения и команды («Show me», «Point to…» – покажи на картинке, на игрушке, на плакате).

Затем 15 минут играем. Но при этом фоново прослушиваем диск с песенками и рифмовками на английском языке. Таким образом, с помощью метода погружения мы развиваем пассивное восприятие языка, что очень важно для понимания английской речи на слух и закладывает основы для дальнейшего обучения английскому языку. Прослушивание записи также способствует созданию англоязычной среды.

Последние 20 минут посвящаем художествам в хорошем смысле этого слова: изучаем основы цветоведения (на начальном этапе - 7 цветов радуги, затем, когда ребенок уверенно называет и использует эти цвета, начинается изучение смешивания красок и получения их оттенков), активно и творчески осваиваем приемы работы с гуашью и кисточкой, овладеваем навыками правильного использования пространства на листе бумаги (основы композиции – размещение предмета в центре, использование всего пространства листа, создание фона). А еще - учимся проявлять самостоятельность и креатив.

Стоимость одного такого занятия – 350 рублей, стоимость абонемента на 8 занятий – 2000 рублей.

2. Английский, немецкий, французский для дошколят

На курсы приглашаются детишки от 4 до 7 лет. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 50-60 минут, построены на основе игровых и активных форм обучения: смотрим мультики, поем песенки и много играем.

Педагог Марина Шагиева: «Большинство маленьких детей готово к изучению иностранного языка с помощью традиционных игровых методик. Поскольку ребёнок воспринимает такие занятия не как уроки, а как интересную игру, возникает мотивация к изучению иностранного языка, которая сохраняется потом на долгие годы. На занятиях дети разучивают рифмовки, считалки, песенки, таким образом, вырабатывается правильное произношение. Начинается знакомство с буквами, подготовка к дальнейшему овладению чтением и письмом. В таком виде занятия очень полезны для общего психического развития ребёнка, потому что развивают внимание, память, фонематический слух».

3. Английский и немецкий язык для школьников (2-7 классы)

На этих курсах дети и их родители найдут помощь в выполнении домашних заданий, развитии устной речи, закреплении изученного в школе материала, подготовке к контрольным и самостоятельным работам, а также углубленное изучение языка.

Главное, на что обращают внимание педагоги, - это преодоление психологических барьеров, возникающих при изучении иностранного языка, и формирование позитивного отношения к иностранному языку не только как к школьному предмету, но и как к средству коммуникации, общения.

На языковых занятиях сети развивающих центров «Дар» вы получите помощь в подготовке к контрольным работам, у ребенка появятся возможности для более легкого и прочного запоминания лексики и грамматики, сформируется привычка правильного и полного выполнения домашнего задания. Кроме того, занятия решат проблемы, возникающие при пропуске уроков по болезни и другим причинам.

Марина Шагиева: «Очень часто дети в младших классах попадают в ситуацию, когда им что-то не понятно, но они стесняются или боятся спросить учителя, а иногда просто не могут сформулировать вопрос. Чаще всего такие маленькие пробелы ведут к общему непониманию языка и в итоге – к потере интереса к его изучению. К тому же в больших классах учитель не всегда успевает спросить каждого ученика, а ведь для запоминания слов необходима постоянная разговорная практика. На наших курсах мы стараемся соединить игру, просмотр мультфильмов, интерактивные технологии с доступным объяснением грамматических правил и отработкой их применения на практике. Занимаясь у нас, ребенок будет всегда подготовлен к школьным урокам. В случае болезни пропущенный материал будет все равно изучен и не останется непонятым. Детям нравится делать то, что у них получается, поэтому уверенность на уроках английского языка рождает интерес к его изучению. А интерес к изучению языка – это еще один стимул для хорошей учебы».

Стоимость 1 занятия – 300 рублей, стоимость абонемента на 8 занятий – 1800 рублей.

Также детский центр предлагает занятия для дошкольников: обучение чтению и письму и подготовку к школе, и занятия в изостудии для детей с 4 до 12 лет.

Псковская Лента Новостей желает своим читателям успехов в освоении новых знаний!