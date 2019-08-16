Общество

Росстат назвал сферы с самыми высокими зарплатами

Средняя начисленная зарплата в сфере добычи сырой нефти и природного газа составила 172,9 тыс. рублей в июне 2019 года, в сфере производства табачных изделий - 113 тыс. рублей. Как пишет ТАСС, об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на сайте ведомства.

Согласно информации Росстата, зарплаты работников сферы добычи сырой нефти и природного газа выросло в июне по отношению к маю 2019 года на 13,3%, а по отношению к июню 2018 года на 41,6%. В области производства табачных изделий зарплаты работников выросли в июне на 3,7% по сравнению с маем 2019 года и на 0,4% по сравнению с июнем 2018 года.

Отмечается, что наиболее низкий уровень среднемесячных начисленных зарплат зафиксирован в июне 2019 года в сферах производства одежды - 20,2 тыс. рублей, производства текстильных изделий - 25,8 тыс. рублей и производства мебели - 26,1 тыс. рублей.

По информации Росстата, среднемесячная начисленная зарплата сотрудников организаций в июне 2019 года составила 49,3 тыс. рублей, что на 2,9% больше уровня мая 2019 и на 7,7% больше уровня июня 2018 года.