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Общество

«Единая Россия» подготовит предложения по освобождению учителей от избыточной отчетности

21.08.2019 10:43|ПсковКомментариев: 0

В «Единой России» перед началом учебного года будут подготовлены предложения по решению проблемы избыточной отчетности педагогов, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии. Свои инициативы до 28 августа через сайты региональных отделений партии может представить любой желающий, а 4 сентября планируется обсудить их с участием всех профильных ведомств, экспертов и родительского сообщества на федеральной дискуссионной площадке «Благополучие человека», заявила первый заместитель секретаря Генерального совета партии, депутат Госдумы Ольга Баталина.

«Антибюрократическая учительская инициатива» – это народный проект, в котором заинтересованы все – и педагоги, и родители, и учащиеся. Необходимо установить четкий перечень документов, в разработке и ведении которых участвуют учителя, а также определить, кто отвечает за остальные акты. С помощью региональных дискуссионных площадок партии собираются различные предложения по уменьшению нагрузки на работников образования, связанной с составлением ими планов, отчетов, ответов на разнообразные информационные запросы», - сообщила Баталина.

Она напомнила, что «Единая Россия» уделяет много внимания вопросам строительства новых школ, спортивных площадок, безопасной и комфортной среды, в которой обучаются дети.

«Но как бы ни важны были стены, гораздо важнее то, как в школе работают с детьми. Необходимо избавить учителя от непрофильной нагрузки, от бумажной работы, которая «связывает ему руки», не дает возможности самосовершенствоваться, уделять больше внимания образовательному процессу», - считает Баталина.

«Во время встреч с гражданами, в ходе личных приемов депутаты регулярно сталкиваются с жалобами на излишнюю бумажную загруженность учителей, большое количество отчетности, которая отвлекает от учебного процесса. Более 80% учителей связывают усложнение работы в школе именно с ростом отчетности и бюрократической нагрузки. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга Института прикладных экономических исследований РАНХиГС. При этом федеральные власти не могут повлиять на распределение нагрузки среди учителей – это полномочия региональных и муниципальных органов», – отметила первый замсекретаря Генсовета «Единой России».

Баталина также подчеркнула, что если где-то и намечается процесс сокращения количества сопроводительных документов, то он идет крайне медленно. Парламентарий добавила, что по итогам будут подготовлены предложения по изменению нормативной базы как на федеральном, так и на региональном уровне.

Теги: #Единая Россия #учитель
Источник: Псковская Лента Новостей
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