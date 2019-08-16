Общество

Дизайн великолукской школы №6 после ремонта будет современным и необычным - директор школы

Масштабная реконструкция одного из корпусов школы № 6 в Великих Луках продолжается. Общеобразовательное учреждение имени Героя Советского Союза Александра Попова ждут глобальные изменения. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, сегодня в здании уже выполнены кровельные работы, пристроено новое крыльцо. Его, согласно плану, перенесли с торца здания на лицевую часть. Также заменены системы отопления и канализации.



Как отметила директор образовательного учреждения Наталья Любавина, в планах - до первых заморозков покрыть фасад керамогранитом и начать внутреннюю отделку. Дизайн помещений будет современным и необычным.

Добавим, в этом корпусе разместится вся начальная школа, а это порядка 400 детей с 1 по 5 классы. Закончить реконструкцию планируют 1 сентября 2020 года.