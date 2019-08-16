Общество

В сентябре мобильная клиентская служба ПФР посетит ряд районов Псковской области

В сентябре передвижной офис клиентской службы Пенсионного фонда России посетит Псковский, Дновский, Новоржевский и Гдовский районы, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

Всего специалисты районных управлений и отделов ПФР объедут шесть волостей и проведут приемы граждан в населенных пунктах, удаленных от районных центров.

Выезжая на место, специалисты ПФР ведут прием и дают консультации по всем вопросам пенсионного обеспечения. Специализированный автомобиль ПФР оснащен всем необходимым для работы с клиентами.

Проведение выездных приемов позволяет жителям региона реализовать свои права в области пенсионного обеспечения, получить индивидуальные консультации по вопросам, относящимся к компетенции Пенсионного фонда непосредственно по месту жительства. Гражданам предлагается раздаточный материал ПФР с полной информацией о пенсионном обеспечении, социальных выплатах, назначении и прекращении компенсационных выплат и т.д.

Отметим, что всего с начала было осуществлено 40 выездов в районы области. За это время консультации получили 482 жителя области.

График выезда передвижной клиентской службы ПФР в сентябре