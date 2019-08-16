В сентябре мобильная клиентская служба ПФР посетит ряд районов Псковской области

В сентябре передвижной офис клиентской службы Пенсионного фонда России посетит Псковский, Дновский, Новоржевский и Гдовский районы, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.
Всего специалисты районных управлений и отделов ПФР объедут шесть волостей и проведут приемы граждан в населенных пунктах, удаленных от районных центров.
Выезжая на место, специалисты ПФР ведут прием и дают консультации по всем вопросам пенсионного обеспечения. Специализированный автомобиль ПФР оснащен всем необходимым для работы с клиентами.
Проведение выездных приемов позволяет жителям региона реализовать свои права в области пенсионного обеспечения, получить индивидуальные консультации по вопросам, относящимся к компетенции Пенсионного фонда непосредственно по месту жительства. Гражданам предлагается раздаточный материал ПФР с полной информацией о пенсионном обеспечении, социальных выплатах, назначении и прекращении компенсационных выплат и т.д.
Отметим, что всего с начала было осуществлено 40 выездов в районы области. За это время консультации получили 482 жителя области.
График выезда передвижной клиентской службы ПФР в сентябре
|
Наименование учреждения ПФР области
|
Сентябрь
|
Населенный пункт
|
УПФР в г. Пскове и Псковском районе
|
11.09.2019
|
Середкинская волость
|
18.09.2019
|
Логозовская волость
|
25.09.2019
|
Торошинская
волость
|
Клиентская служба в Дновском районе
|
05.09.2019
|
Тематический выезд
Выскодская волость:
Моринский психоневрологический интернат
|
Клиентская служба в Новоржевском районе
|
12.09.2019
|
Новоржевская волость:
д. Ладино
д. Жадрицы
д. Дубровы
|
Клиентская служба в Гдовском районе
|
23.09.2019
|
Полновская волость:
д. Полна
д. Первомайская