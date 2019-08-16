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Певец Юрий Кононов и группа «Русский характер» выступят на концерте в честь 75-летия Псковской области

Певец Юрий Кононов и группа «Русский характер» выступят на концерте в честь 75-летия Псковской области. Мероприятие начнется 23 августа в Детском парке в 20.00, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Юрий Кононов занялся эстрадным творчеством сразу после школы. За это время он успел поработать с разными творческими коллективами, поучаствовать в вокальных конкурсах «Голос» и «Главная сцена», выступить на сцене «Песни года» и «Славянского базара», а также спеть дуэтом с Тамарой Синявской, Тамарой Гвердцители, Любовью Казарновской, Дианой Гурцкой. Певец выступает в эстрадно-классическом жанре, привнося в него яркий национальный колорит казаческой культуры.

Вместе с коллективом «Русский характер» Юрий Кононов выступает с программой «Песни, любимые нами». В нее входят произведения отечественных и зарубежных исполнителей, романсы, а также собственные песни.

Ранее Юрий Кононов и группа «Русский характер» выступали на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры, которые прошли в Михайловском с 6 по 8 июля, и были приурочены к 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.