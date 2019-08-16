Общество

У псковских приставов завтра пройдёт День открытых дверей

22 августа в 10:00, Управление ФССП России по Псковской области приглашает всех желающих на День открытых дверей по вопросам деятельности службы судебных приставов, сообщается на сайте ведомства.

Мероприятие пройдет в актовом зале Управления ФССП России по Псковской области по адресу: ул. Текстильная д.3.

Все желающие смогут познакомиться с историей становления и развития Службы судебных приставов и порядком прохождения государственной гражданской службы в УФССП, а также получить представление об основных направлениях деятельности Службы: организации исполнительного производства, обеспечения установленного порядка деятельности судов, организации дознания. Информация о направлениях деятельности Службы будет представлена и видеоматериалами.

Продемонстрируются образцы экипировки, специальных средств и боевого огнестрельного оружия, находящегося на вооружении ФССП России.

В ведомстве напоминают, что в учреждении действует пропускной режим, при себе иметь документ удостоверяющий личность.