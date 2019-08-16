Общество

Полмиллиона рублей за усыновление ребенка выплачивается в Псковской области

В Псковской области принимающим родителям выплачивается материальная поддержка в размере 17479 рублей. Об этом корреспонденту «Эхо Москвы» в Пскове сообщила начальник отдела опеки и попечительства комитета социальной защиты населения Псковской области Валентина Чернова.

Она подчеркнула, что это выплата федеральная и единовременная.

«Деньги выплачиваются в обязательном порядке на каждого ребенка», - отметила спикер.

Также опекунам и приемным родителям выплачиваются ежемесячно денежные средства на содержание ребенка - если ребенок от 7 до 12 лет, то выплата составляет от 11 до 12 тыс. рублей в зависимости от возраста ребенка.

Стоит отметить, что каждому приемному родителю также выплачивается так называемое вознаграждение за труд, которое на сегодняшний день составляет 5563 рубля.

Валентина Чернова пояснила, если семья принимает ребенка с особенностями развития, то вознаграждение увеличивается на 25%.

В то же время, если ребенок - инвалид, то вознаграждение за труд увеличивается до 50%.

«В Псковской области есть уникальная мера поддержки для граждан, которые решили стать усыновителями детей, оставшихся без попечения родителей, мы выплачиваем полмиллиона рублей за усыновление каждого ребенка на нашей территории. В случае, если ребенок - инвалид, то выплачивается еще 130 тысяч рублей», - рассказала Валентина Чернова.