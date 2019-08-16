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Общество

В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»

21.08.2019 15:31|ПсковКомментариев: 0

Депутаты Госдумы предлагают оказывать россиянам денежную помощь по сбору детей в школу. Речь идет о «первосентябрьском капитале», который будет выдаваться родителям учеников образовательных учреждений. В 2018 году подготовка одного ребенка к учебному году обходилась в среднем в 21 тыс. рублей, в то время как малоимущим семьям выделяли на эти нужды не более 5 тыс. рублей.

В преддверии нового школьного года российские парламентарии задумались о денежной поддержке россиян. Так, члены комитета Госдумы по образованию и науке предлагают создать программу субсидирования для семей, в которых есть школьники. Соответствующее письмо комитет уже отправил на рассмотрение вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Как рассказал «Газете.Ru» один из авторов инициативы депутат Борис Чернышев, сейчас на так называемую школьную корзину россияне тратят значительные средства. На покупку необходимых канцтоваров, рюкзак, школьную форму, обувь и сопутствующие аксессуары родители вынуждены тратить львиную часть зарплаты.

«В итоге вместо дня знаний, родители получают день трат, и вынуждены до следующей зарплаты существенно урезать семейный бюджет. Чтобы нивелировать сложившийся тренд, мы предлагаем выдавать всем без исключения семьям сертификат на покупку всего необходимого к школе», - отметил спикер.

По задумке парламентариев, такой школьный сертификат можно будет получить в отделениях соцзащиты. Для этого нужно будет предоставить свидетельство о рождении ребенка, справку из школы и документы о доходах.

«Точная сумма, которая будет прописана в сертификате, пока обсуждается, но уже точно ясно, что она будет составлять около 25% от средней зарплаты по региону. Помощь можно потратить только на предметы школьной корзины», - рассказал о деталях инициативы Борис Чернышев.

В экспертном сообществе поддержали инициативу депутатов, хотя и выразили сомнение в возможности ее исполнения. По мнению членов Национального родительского комитета, в бюджете нет средств на спонсирование каждой семьи.

Теги: #Госдума
Источник: Псковская Лента Новостей
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