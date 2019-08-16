Псковичей предупреждают об усилении ветра с трех часов дня

Псковский ЦГМС - филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС» предупреждает о неблагоприятном природном явлении - усилении ветра в Псковской области 21 августа в период с 15 до 18 часов.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе МЧС по Псковской области, кратковременное усиление порывов ветра до 15-18 м/с при грозах ожидается преимущественно в южных районах региона.
В ведомстве напомнили о ряде рекомендаций для населения при сильном ветре.
При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.