Общество

Псковичей предупреждают об усилении ветра с трех часов дня

Псковский ЦГМС - филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС» предупреждает о неблагоприятном природном явлении - усилении ветра в Псковской области 21 августа в период с 15 до 18 часов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе МЧС по Псковской области, кратковременное усиление порывов ветра до 15-18 м/с при грозах ожидается преимущественно в южных районах региона.

В ведомстве напомнили о ряде рекомендаций для населения при сильном ветре.

Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна.

Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.