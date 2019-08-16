Общество

Какие изменения ждут школьников в новом учебном году

В сентябре за парты сядет рекордное число первоклашек - почти два миллиона ребят. Как изменится школьная жизнь в ближайший год? Об этом - в материале «Российской газеты».

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Все регионы получат рекомендации о том, как использовать смартфоны в школах. И детям, и учителям предлагается переводить гаджеты в режим «без звука». Кроме того, личные мобильники ученикам могут запретить на уроке. В школах выделят специальные места для хранения девайсов и продумают способы связи с родителями. К примеру, дежурный телефон - у учителя на столе.

Но это только рекомендации. Окончательное решение будет принимать сама школа.

«Обсуждается также ограничение гаджетов на перемене. Вместо того чтобы отдыхать, дети уходят в соцсети и виртуальный мир с головой, опять напрягают зрение. То есть их мозг совсем не отдыхает. И здесь я тоже выступаю скорее за запрет», - комментирует народный учитель России Сергей Рукшин.

Что в тарелке?

Школьные обеды и завтраки должны стать вкуснее: министерство просвещения создаст единую модель организации питания школьников. В основе будут лучшие практики, которые уже применяются в разных уголках страны. Какие конкретно? Это покажет всероссийский мониторинг, который должен завершиться осенью.

К примеру, в Хабаровском крае с 1 сентября все ученики начнут обедать по единому меню - теперь набор блюд в столовой не будет зависеть от дохода семьи. Если прежде на питание одного ученика-льготника в год из краевой казны выделялось 3100 рублей, то теперь будет 8100.

С иголочки

В России разрабатывается национальный стандарт школьной формы. Причем речь, в первую очередь, идет о качестве одежды, в которой дети проводят по 4-8 часов в день.

По задумке минпромторга, уточнение требований поможет избежать «эффекта скафандра», когда даже качественные полушерстяные ткани не помогают сделать одежду безопаснее из-за синтетической подкладки.

Сегодня фасон и цвет детской формы определяют сами школы. При этом должно обязательно учитываться мнение родительского комитета. Но покупать одежду у конкретной фирмы мамы и папы не обязаны. Мнение родителей? С одной стороны, форма должна быть качественной и безопасной: не «красить» ребенка, не вызывать аллергии. С другой, одежда должна оставаться доступной по цене.

Планируется, что национальный стандарт на школьную форму утвердят уже в 2020 году.

Что новенького?

А вот еще несколько «новинок» этого учебного года.

1. Экзамен для девятиклассников - ОГЭ - переедет на практические «рельсы». Ребята должны будут показать, как они могут применять свои знания. По информатике школьникам могут предложить написать несложную программу на компьютере или отформатировать «вордовский» документ. В ОГЭ по химии и физике - реальные лабораторные эксперименты. К примеру, определить состав вещества в пробирке.

2. Для учеников младших и средних классов появится «Культурный норматив». Ребята будут посещать выставки, концерты, спектакли, смотреть фильмы и читать книги. А все свои впечатления отмечать в дневнике. К примеру, для «норматива» по литературе появится рекомендованный список произведений. Причем на основе тех книг, которые дети действительно читают с удовольствием.

3. Студентам разрешат трудоустроиться в школе - вести уроки и получать за это зарплату. В министерстве просвещения подчеркивают: важно, чтобы мотивированные молодые люди, даже если они еще не получили диплом, как можно раньше погружались в профессию. Такую возможность получат студенты вузов, начиная с третьего курса. И студенты колледжей и техникумов, начиная с четвертого курса.

4 Учебников станет меньше. А федеральный их перечень будет формироваться по новым правилам. Положительное заключение любому изданию будет выдаваться всего на пять лет. При этом эксперты будут нести персональную ответственность за любой учебник, которому они дали «добро».

5. Тест на наркотики - с 7-го класса. Социально-психологическое тестирование на наркотики пройдет с 15 сентября по 15 ноября. Причем уже в новом учебном году будет проводиться, начиная с 13 лет. Для школьников оно останется добровольным.