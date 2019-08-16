Общество

«Филей» приглашает псковичей попробовать самый «мраморный» стейк

Стейк-хаус «Филей» продолжает знакомить псковичей с миром сочных, правильных стейков.

Стейк-ланч каждый будний день, второй стейк за рубль в воскресенье - это специальные предложения, которые ждут всех гостей.

А сегодня поговорим о классике жанра: стейке Рибай.

Рибай является самым мясистым и самым «мраморным» из премиальных отрубов. Не случайно уровень мраморности всей туши определяют именно по срезу этого отруба. Само название «Рибай» происходит от двух английских слов rib-eye, то есть ребро и глаз. Ребро - это место, откуда берется отруб, а глаз - это форма его поперечного среза, которую наследуют и стейки Рибай. Обилие жировых прослоек, которые при жарке быстро тают, делает Рибай самым сочным и самым неприхотливым в приготовлении из всех стейков.

Стейк Рибай - это классика, обязательный атрибут хорошего мясного ресторана.