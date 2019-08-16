Общество

Сотрудники псковского ОМОН и СОБР отработали технику беспарашютного десантирования с вертолета

С офицерами СОБР и ОМОН Управления Росгвардии по Псковской области проведены занятия по десантно-штурмовой подготовке, в ходе которых они отработали действия по десантированию беспарашютным способом с вертолета Ми-8. Каждый боец прошёл предварительную подготовку на допуск к высадке, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе псковской Росгвардии.

Тренировку провели в приближенных к реальным условиях. В ходе учений спецназовцы покидали вертолёт с помощью троса на высоте 5, 10 и 15 метров и незамедлительно приступали к выполнению задания на земле.

Для того, чтобы росгвардейцы сразу после высадки незамедлительно приступили к выполнению поставленных задач, десантирование производилось в полной экипировке: с оружием, в шлемах и бронежилетах, с необходимым количеством боеприпасов. Общий вес обмундирования при этом достигает 30 килограммов.

Как отметили в ведомстве, задачи, поставленные перед участниками тренировки, были выполнены в полном объеме.