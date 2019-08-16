Общество

Более 130 псковичей обратились в учреждения здравоохранения с укусами клещей

За период с 14 по 20 августа в Псковской области в лечебно-профилактические учреждения обратились с укусами клещей 132 человека, в том числе 31 ребенок.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Псковской области, за минувшую неделю случаи обращений с укусами клещей не зарегистрированы на территории Великолукского, Дновского, Красногородского, Куньинского, Палкинского, Пыталовского, Стругокрасненского, Усвятского районов.

После укуса клещом нужно обращаться в кабинет инфекционных заболеваний по адресу: г. Псков, ул. Кузнецкая д. № 23; ул. Школьная д. № 24. Псковской районной поликлиники.

Исследования клещей на антиген вируса клещевого энцефалита проводятся в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области (г. Псков, ул. Гоголя, д. 21а, телефон 66-42-80; г. Великие Луки, ул. Тимирязева, д. 9). Принимают насекомых ежедневно с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00, кроме субботы и воскресенья.

В Пскове изъятие клещей производится в травматологическом пункте (ул. Коммунальная, д. 23, телефон 56-55-63).

Анализы - платные. Исследование клеща на вирус энцефалита стоит - 509 рублей; на энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз - 1119 рублей.

Центр гигиены и эпидемиологии и все его филиалы по области имеет лицензию на дезинфекционные (уничтожение насекомых) и дератизационные (уничтожение грызунов) работы и готовы обрабатывать современными препаратами участки, в том числе садовые, от комаров и клещей по цене 1059,60 рублей за 1000 квадратных метров (телефон 66-42-93).