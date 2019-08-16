Общество

Вопросы развития сферы труда Сергей Аржаников обсуждает с руководством районов и специалистами муниципальных служб занятости

Председатель комитета по труду и занятости Псковской области Сергей Аржаников в среду, 21 августа, находится с рабочей поездкой в Невельском, Усвятском, Пустошкинском районах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

На встречах с руководством муниципальных образований поднимаются различные вопросы организации сферы труда и занятости. В частности, речь заходит о темпах повышения оплаты труда отдельных категорий бюджетников, внедрении профессиональных стандартов в бюджетных организациях района, участии в мероприятиях по профессиональному обучению граждан предпенсионного возраста в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Также подводятся итоги работы муниципальных комиссий по легализации трудовых отношений за первое полугодие текущего года.

В числе обсуждаемых вопросов - проведение специальной оценки условий труда в бюджетных и иных организациях района, которая по российскому законодательству должна проводиться раз в пять лет.

Встречи председателя комитета с руководством и специалистами районных служб занятости посвящены в первую очередь ситуации на рынке труда, вопросам трудоустройства граждан с инвалидностью, подготовке муниципальных образований к реализации в следующем году федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет». В рамках рабочих поездок также обсуждаются и различные аспекты реализации приказа Минтруда РФ «Об утверждении правил, в соответствии с которыми органы службы занятости осуществляют социальные выплаты гражданам, признанными в установленном порядке безработными, и выдачу предложений о досрочном назначении пенсии таким гражданам».

Кроме того, 20 августа председатель комитета побывал с рабочим визитом в Палкинском районе, где также встретился с руководством администрации района, специалистами районного Центра занятости.