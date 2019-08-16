Общество

Александр Козловский принял участие в Форуме «Дни самбо в Псковской области»

Депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский принял участие в торжественных мероприятиях Форума «Дни самбо в Псковской области». В рамках форума состоялась конференция «Итоги и перспективы развития самбо в системе образования», в которой также приняли участие первый заместитель губернатора региона Вера Емельянова и президент «Всероссийской федерации самбо» Сергей Елисеев.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе депутата, в приветственном слове к участникам Александр Козловский отметил, что самбо уже давно достигло того уровня, чтобы стать олимпийским видом спорта. Парламентарий также подчеркнул, что популяризация здорового образа жизни, спорта среди молодежи сегодня - одна из приоритетных задач органов власти. «Администрация Псковской области и лично губернатор региона уделяют большое внимание этому вопросу. Свидетельство тому, - в том числе, и сегодняшнее открытие специализированного зала самбо в лицее «Развитие» Пскова и скорое открытие такого же зала в великолукской средней школе №1», - сказал он и пожелал участникам конференции плодотворной работы.

Президент «Всероссийской федерации самбо» Сергей Елисеев отметил, что тренировки по этому виду единоборств в школах позволит детям овладеть множеством полезных навыков. «Псковская область стала 48 регионом, который присоединился к программе «Самбо в школе». В общей сложности в ней принимают участие более 800 образовательных учреждений по всей стране. Всего самбо занимаются более 500 тысяч человек из 83 регионов России», - сообщил он.

Добавим, самбо как отдельный вид спорта существует уже 80 лет. 2019 год стал в Российской Федерации Годом самбо.