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Общество

Ученые: Загрязнение воздуха приводит к слепоте и психическим расстройствам

21.08.2019 22:17|ПсковКомментариев: 0

Загрязнение воздуха приводит к проблемам с психикой и потере зрения, выяснили ученые из США и Тайваня. Жители загрязненных районов подвержены таким заболеваниям в два и более раза чаще, чем жители чистых, пишет Газета.ру.

Люди, которые выросли в районах с высоким уровнем загрязнения воздуха, в будущем чаще страдают от психических расстройств, выяснили специалисты из Чикагского университета. Исследование было опубликовано в журнале PLOS Biology.

Загрязненный воздух повышает риск развития многих заболеваний, от деменции и астмы до рака. Как выяснили ученые, оно может также сказываться и на психическом здоровье.

В январе 2019 года стало известно, что дети, выросшие в загрязненных районах Лондона, к 18 годам чаще страдают от депрессии, чем дети, дышавшие чистым воздухом.

Теперь же коллектив исследователей из США и Дании выявил связь загрязненного воздуха с другими психическими проблемами, включая шизофрению и биполярное расстройство.

В США 1-2% населения имеют биполярное расстройство, столько же - шизофрению. Расстройствами личности страдают около 5% жителей.

Исследователи проанализировали данные по медицинскому страхованию 151 млн американцев за 2003-2013 годы. Затем они сопоставили их со средним уровнем загрязнения воздуха в каждом округе.

Как оказалось, биполярное расстройство встречалось на 27% чаще в округах с самым загрязненным воздухом по сравнению с округами с самым чистым.

Эти результаты были получены уже после поправок на возраст, пол, уровень дохода и другие факторы. Также в неблагополучных районах чаще встречались депрессивные расстройства.

Однако этот анализ был основан на средних уровнях загрязнения воздуха на очень больших площадях. Более того, в выборку могли не попасть жители с низким уровнем дохода, у которых меньше всего шансов получить страховку.

Тогда группа изучила данные о загрязнении воздуха из Дании, полученные с участков площадью 1 кв. км. Исследователи рассмотрели воздействие загрязнения воздуха в течение первых 10 лет жизни 1,4 миллиона человек, родившихся и проживавших в стране в 1979-2002 годах. Как и в США, чем более загрязненным был воздух на территории, тем выше был риск развития шизофрении, биполярного расстройства, депрессии и расстройств личности.

У тех, кто жил в самых грязных районах, по сравнению с жителями самых чистых, он был выше на 148%, 29%, 51% и 162% соответственно.

Ученые предложили несколько объяснений того, чем может быть вызвана такая связь. Так, например, исследования на животных показали, что загрязнение воздуха вызывает воспаление дыхательных путей, которое может распространяться на другие органы, включая мозг. Кроме того, в мозг могут проникать сами загрязнения, приводя к его повреждению.

«В отличие от генетической предрасположенности, окружающая среда - это то, что мы можем изменить», - отмечают исследователи.

А другая команда ученых из Китайского медицинского университета на Тайване обнаружила, что загрязнение воздуха может сказываться на зрении, повышая риск возрастной макулярной дегенерации. Это прогрессирующее глазное заболевание, которое приводит к снижению остроты зрения за счет поражения центрального отдела сетчатки глаза - макулы. Оно становится основной причиной потери зрения у людей старше 40 лет.

Исследователи оценили состояние здоровья 40 тыс. тайваньцев в период с 1998 по 2010 год. За это время заболевание развилось у 1442 человек.

Выяснилось, что длительное воздействие диоксида азота - загрязнителя, связанного в основном со старыми дизельными автомобилями - увеличило риск развития ВМД среди жителей самых загрязненных районов старше 50 лет на 91% по сравнению с жителями самых чистых.

А люди, живущие в районах с высоким содержанием в воздухе монооксида углерода, связанного с бензином и дизельным топливом, страдали от ВМД на 84% чаще жителей районов с чистым воздухом.

Ученые подчеркивают, что в своем исследовании они рассматривают не биологическую связь между загрязнением окружающей среды и проблемами со зрением, а только статистические корреляции между ними. Однако они отмечают, что предыдущие исследования показали, что загрязнение воздуха влияет на работу центральной нервной системы - это может объяснить механизм, благодаря которому автомобильные выбросы попадают в сетчатку глаза.

Кроме того, частицы автомобильных выбросов ранее были обнаружены в материнских утробах, так что даже нерожденные младенцы находятся в опасности.

Высокий уровень диоксида азота связан с различными заболеваниями мозга, включая ухудшение когнитивных функций у детей, болезнь Паркинсона, инсульт и слабоумие.

 

Теги: #ученые
Источник: Псковская Лента Новостей
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