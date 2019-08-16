Общество

В Псковской области стартовала акция «Собери ребенка в школу – заплати алименты!»

В преддверии нового учебного года, в период с 20 августа по 6 сентября, судебные приставы региона проведут акцию «Собери ребенка в школу – заплати алименты!».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, акция направлена на поддержание детей из малоимущих семей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов и скрываются от судебных приставов, а также напомнить всем, что уплаченные алименты помогут их детям подготовиться к школе.

C целью побуждения должников к оплате алиментных платежей запланированы рейдовые мероприятия с выходом судебных приставов по адресам неплательщиков для проверки их имущественного положения, активизируется работа по применению к должникам ограничительных мер, таких, как запрет на выезд за границу, запрет на регистрационные действия с имуществом и ограничение права на пользование водительскими правами, а также по привлечению неплательщиков к административной и уголовной ответственности.

Особое внимание будет уделено вопросам трудоустройства должников по алиментам и их направлению в Центр занятости населения. И кроме этого, судебные приставы проверят бухгалтерии предприятий и организаций, где работают неплательщики – оценят, насколько правильно и своевременно удерживаются из заработной платы средства на содержание ребенка.

Также, в Управлении ФССП России по Псковской области пройдёт приём граждан руководством ведомства по вопросам алиментных платежей.

Добавим, что 4,5 тысячи исполнительных производств – именно столько дел о взыскании алиментов находятся сейчас в зоне ответственности судебных приставов в Псковской области.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области призывает отцов и матерей, забывших о своем родительском долге, принять меры к погашению задолженности по алиментам, чтобы День знаний стал долгожданным и праздничным для всех детей без исключения.