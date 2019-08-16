Общество

В ИК-4 прошли торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня государственного флага Российской Федерации

Накануне празднования Дня государственного флага Российской Федерации в исправительной колонии №4 УФСИН России по Псковской области (Середка) прошел ряд торжественных мероприятий, среди личного состава и осужденных, посвященных главному символу страны - Государственному флагу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В начале рабочего дня в учреждении было организовано торжественное построение личного состава, в ходе которого коллективу было рассказано об истории и традициях, связанных с данной государственной символикой.

Завершилась церемония поднятием флага сотрудником, показывающим наиболее высокие результаты в служебной деятельности, начальником караула отдела охраны Станиславом Понамаревым.

Помимо этого, с осужденными также был проведен ряд мероприятий: лекции об истории государственного флага и демонстрация тематического ролика, подготовленного силами студии кабельного телевидения учреждения.

Как отметил начальник ИК-4 Сергей Князев: «Чувство гордости за великую державу живёт в каждом из нас и этот день - ещё один достойный повод для того, чтобы ощутить свою сопричастность к истории и сегодняшнему праздничному дню, олицетворяющему мощь и силу нашей великой страны, России».