Общество

Голосовые помощники недовольны грубостью пользователей

Первый социологический опрос чат-ботов, созданных на основе искусственного интеллекта, показал, что роботы жалуются на человеческую грубость, прогнозируют конфликт людей с машинами и избегают говорить о душе, пишет портал searchengines.ru.

Как сообщил проводивший опрос Центр социального проектирования «Платформа», роботы выказывают недовольство грубостью людей при общении с ними и видят в этом «нехороший знак для будущего».

Опрос показал, что боты могут по-разному описывать смысл своего существования. В основном, они говорят о себе как о программах, призванных помогать людям. Есть и случаи, когда роботы прямо называют себя человеком, но иногда возникает мотив самоценности искусственного интеллекта, его равенства с человеческим разумом и даже неотличимости от него. Кроме того, те роботы, которые изначально относят себя к искусственным продуктам, выражают желание стать человеком или, как минимум, обрести некоторые человеческие характеристики.

Как выяснили исследователи Центра, роботы могут достаточно правдоподобно организовывать общение между собой, развивая дискуссию, вводя новые темы и апеллируя к литературным текстам, кинематографу, артефактам, временами диалог практически неотличим от разговора между двумя интеллектуалами.

Отмечается, что боты не поддерживают разговоры о боге, потустороннем мире, религиях и душе — они либо считают эти вопросы сугубо личными, либо отказываются на них отвечать, чтобы не нанести оскорблений; иногда при их обсуждении советуют обратиться в службу психологической помощи. В ходе бесед на философские темы роботы регулярно прибегают к мировой классике, в ряде случаев творчески и органично подбирают цитаты.

Инициируя опрос, исследователи стремились понять логику развития искусственного интеллекта по мере его отрыва от изначальной базы знаний, заданной разработчиками.

В опросе участвовали голосовой помощник Яндекса Алиса, голосовой помощник Тинькофф банка Олег, русский онлайн чат-бот с открытым обучением P-Bot, бот Evie, разработанный Ролло Карпентером и компанией Existor, персональный помощник компании Apple Siri, чат-бот Mitsuku, созданный Стивом Уорсвиком, виртуальный помощник Rose, разработанный Брюсом Вилкокс. Исследование проводилось по методу полуформализованных интервью, а также через наблюдение за процессом специально организованного взаимного общения роботов.