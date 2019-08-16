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Презентация пятого тома книги «Солдаты Победы» состоялась в Новосокольническом районе

Презентация пятого тома историко-документальной книги «Солдаты Победы», который посвящен Новосокольническому району, прошла в среду, 21 августа, на базе районного Дома культуры им. Воровского. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в актовом зале собрались представители органов власти области и района, члены областной редакционной коллегии, ветеранских организаций, те, кто принимал участие в подготовке материалов, а также близкие и родственники фронтовиков, о которых рассказывает пятый том издания.

Отметим, что пятый том книги «Солдаты Победы» содержит сведения о почти 1,1 тыс участниках войны, уроженцах и жителях Новосокольнического района, которые вернулись домой с фронтов и партизанских отрядов. Он издан в мае этого года в канун 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Владимир Куприн поблагодарил всех, кто принял участие в сборе, обработке, систематизации первичных материалов, уточнении фактов биографий фронтовиков, подготовке рукописи к печати. Наиболее активным членам районной редколлегии были вручены благодарственные письма администрации области.

Около шести лет в муниципалитете шла работа по подготовке материалов к изданию, напомнил глава района Виталий Соловьев. «Мы провели очень важную и нужную работу. Воспоминания о фронтовиках должны передаваться из поколения в поколение. С каждым годом свидетелей тех страшных лет становится все меньше», — заметил он. В настоящее время в районе проживает всего 11 участников Великой Отечественной войны.

Главный редактор книги «Солдаты Победы» Николай Никитенко подчеркнул, что с каждым новым томом появляется все больше информации о фронтовиках, подпольщиках, партизанах, которые героически проявили себя в годы Великой Отечественной войны. Он рассказал участникам презентации о наиболее выдающихся уроженцах Новосокольнического района, чьи военные заслуги стали известны только в ходе подготовки книги.

По итогам общения участникам презентации были вручены экземпляры пятого тома книги «Солдаты Победы».

Напомним, что работа над многотомником идет, начиная с 2013 года, по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны. В опубликованные первые два тома книги «Солдаты Победы» вошли имена участников Великой Отечественной войны, проживающих в Псковской области по состоянию на 1 января 2013 года. Третий том посвящен фронтовикам из Великих Лук, четвертый — ветеранам из Невельского района, пятый — участникам войны из Новосокольнического района. Кроме того, уже ведется работа над 6-ым и 7-ым томами серии, которые будут посвящены Дновскому и Себежскому районам. Реализация проекта идет при поддержке Администрации Псковской области и лично Губернатора Михаила Ведерникова.

Фотографии предоставлены редакцией газеты «Новосокольнический край»