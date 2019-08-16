Общество

Дома в Пустошке не защищены от террористов

Прокуратурой Пустошкинского района приняты меры по устранению нарушений законодательства о противодействии терроризму, жилищного законодательства.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, проведенной прокуратурой района проверкой деятельности МП «Служба заказчика Пустошкинского района» установлено, что данным муниципальным предприятием допускаются нарушения требований законодательства о противодействии терроризму, а также жилищного законодательства.

В силу ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму» одним из основных принципов противодействия терроризму в Российской Федерации является обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, приоритет мер предупреждения терроризма.

В соответствии с ч. 1 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации управление многоквартирным домом должно обеспечивать, в частности, благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме.

Частью 1 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации и подпунктом «а, б» пунктом 2 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 №491 (далее – Правила), чердаки, технические подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, крыши отнесены к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме.

Согласно пунктам 3.3.5. и 3.4.5 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 (далее – Правила), входные двери (люки) выхода на кровлю, а также входные двери в техническое подполье, подвал должны быть всегда закрыты на замок.

Вопреки приведенных требований чердачные помещения, а также подвальные помещения в ряде многоквартирных домов г.Пустошка, находящихся в управлении МП «Служба заказчика Пустошкинского района», имеют свободный доступ, замки отсутствуют, что способствует беспрепятственному доступу посторонних лиц и создает благоприятные условия для совершения террористических актов.

В связи с выявленными нарушениями в адрес управляющей компании внесено представление, которое находится на рассмотрении.