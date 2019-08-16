Общество

Более 200 тематических мероприятий пройдут в регионе в День флага

Более 200 мероприятий в Псковской области будут приурочены к Дню флага России. В четверг, 22 августа, во всех муниципальных образованиях - в районных центрах, городских и сельских поселениях - пройдут концерты, тематические музыкальные вечера, квесты и познавательные исторические лектории, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Так, например, в Пскове в Летнем саду запланировано проведение интерактивных программ «Святыни Российской державы» и «Рисуем триколор». В Центре общения и информации (улица Юбилейная, 87а) пройдет исторический экскурс для детей «Три державных цвета». В Центре детского чтения (улица Розы Люксембург, 23) покажут слайд-презентацию «Священный флаг моей державы», а в Псковском кремле пройдет обзорная экскурсия для молодежи.

На улицах Пскова будет организован социологический опрос, посвященный празднику. По его итогам будут созданы ролики, которые затем опубликуют в социальных сетях.

В Великих Луках откроется выставка «Флагу России - виват!», которая расположилась в детском отделении библиотеки-филиала № 2. В центральной городской библиотеке им М. И. Семевского также пройдет выставка-праздник «Душа России в символах её».

В краеведческом музее Великих Лук запланировано проведение музейного урока «Государственные символы России» и флэшмоба с участием юнармейцев и кадетов города. В этот же день состоится торжественное вручение паспортов юным гражданам Российской Федерации.

СПИСОК ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ДЕНЬ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ФЛАГА В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ