Общество

Прокуратура требует у администрации Дедовичского района сформировать перечень земельных участков для многодетных

Дедовичским районным судом удовлетворено административное исковое заявление прокурора района об обязании администрации Дедовичского района провести работы по формированию перечня земельных участков, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, в срок до 31 декабря 2019 года.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в судебном заседании установлено, что согласно пункту 6 статьи 39.5 Земельного кодекса РФ у граждан, имеющие трех и более детей, есть право на предоставление земельного участка.

Постановлением администрации Дедовичского района от 20.11.2017 года № 520 утвержден Порядок формирования перечня земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Дедовичский район», и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, предназначенных для предоставления гражданам, имеющих трех и более детей.

Однако в нарушение требований закона перечень таких участков администрацией района не сформирован.

Прокуратурой района в адрес главы Дедовичского района внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, однако до настоящего времени нарушения не устранены.

Исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре района.