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Общество

Депутаты Псковской гордумы побывали в муниципальных банях

21.08.2019 21:29|ПсковКомментариев: 0

Серию контрольных выездов на муниципальные предприятия города Пскова продолжили в среду, 21 августа, депутаты Псковской городской Думы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, исполняющий полномочия главы Пскова Елена Полонская, ее заместитель Сергей Гаврилов и депутаты Александр Баев, Валерий Тюменцев, Эдуард Белов, Федор Постнов, Сергей Мусиенко, Юлия Пожидаева, Сергей Федоров и Григорий Стороненков побывали в городском Банно-прачечном комбинате, познакомились с работой предприятия, его нуждами и планами на модернизацию. Сопровождал парламентариев директор БПК, депутат гордумы Сергей Колосов.

Первой точкой стала Баня №5 на улице Конной, которая является самой большой по площади и единственной муниципальной баней в районе Завеличья. Она обслуживает более 60% посетителей всего банного комплекса. Баня топится дровами, а потому - самая экономичная и удобная для любителей жаркого дровяного пара. Здание бани 1977 года постройки, последний капитальный ремонт проводился в 2004 году.

Сергей Колосов отметил, что благодаря снижению тарифов в будние дни и отмене почасовой оплаты, посещаемость бани в 2019 году выросла на 4%. В год ее посещают более 100 тысяч человек. «Даже из области к нам приезжают мыться», - добавила заведующая предприятием Татьяна Усенко.

В текущем году за счет предприятия были установлены водосберегающие кнопки, благодаря которым вода подается порционно в течение 30 секунд, также была проведена работа по проверке и замене счетчиков. Все это позволяет экономно расходовать воду. Кроме того, обновили мебель в раздевалках и деревянные конструкции в парных. Появился в бане и новый, пользующийся спросом у посетителей буфет, который содержится арендатором помещения.

Однако Сергей Колосов посетовал на то, что люди отходят от традиционного посещения бань и предприятие работает не в полную силу. «Мы можем больше! Но люди стали забывать про бани, - сейчас практически у каждого дома ванна или душ», - добавил депутат.

При этом парламентарий Григорий Стороненков отметил, что в баню ходят две категории людей - те, кому негде помыться и те, кто любит пар и общение. «Это две разные категории людей с разными потребностями. Нужно, чтобы наши бани соответствовали и тем, и другим», - подчеркнул он.

Вторым объектом контрольного выезда стала Баня №1 на улице Советской. Здание бани построено в 1946 году, капитальный ремонт проводился в 1997 году. Эта баня выполняет социальную функцию - обсуживает более 60% льготных граждан, в частности пенсионеров, в будние дни тариф для них составляет 100 рублей.

Проблема же состоит в том, что баня отапливается электричеством, а потому значительную долю в себестоимости услуг занимают расходы на горячую воду, отопление и электроэнергию. Кроме того, рост цен на теплоэнергоресурсы значительно опережает рост тарифов на услуги бань. В связи с этим, по словам Сергея Колосова, это предприятие является самым убыточным в комплексе.

На вопрос, как можно исправить такое положение, парламентарий предположил, что компенсация муниципалитетом разницы между тарифом и себестоимостью могла бы частично исправить ситуацию. «Возможно, придется пойти на непопулярные меры и несколько поднять тарифы, что поможет содержать предприятие и оплачивать коммунальные услуги», - сказал Сергей Колосов.

Юлия Пожидаева поинтересовалась, можно ли перевести эту баню на дровяное отопление. На что директор БПК ответил, что для этого необходимо серьезное финансирование.

Завершающим объектом рабочего выезда депутатов ПГД стала Баня №3, расположенная в отдаленном районе города «Псковкирпич». Здание 1957 года постройки, капитальный ремонт проводился в 1970 году. Наличие в бане всего одного общего отделения сказывается на посещаемости бани горожанами и, тем самым, на себестоимости услуг. На данный момент в помещении ведутся ремонтные работы, которые планируется завершить к концу августа.

Резюмируя увиденное, депутат ПГД Александр Баев заметил, что есть, над чем подумать и поработать. «Практика посещения таких объектов приносит свои плоды - мы воочию видим существующие на местах
проблемы и оцениваем масштаб необходимой финансовой или другой ресурсной поддержки», - сказал Александр Баев и отметил социальную значимость бань, их нужность и важность для жителей города. «Такое предприятие не может и не должно существовать само по себе. Без поддержки властей Банно-прачечному комбинату приходится очень непросто», - подчеркнул парламентарий.

Добавим, в хозяйственном ведении предприятия находятся здания трех муниципальных бань общей площадью более 4 тысяч кв. м. на 422 посадочных места. Тарифы бань составляют 160 рублей в рабочие дни недели и 210 рублей - в выходные. Большинство муниципальных бань находится в неудовлетворительном техническом состоянии, требуют капитального ремонта и реконструкции. Из-за существующих проблем не эксплуатируется более 600 кв. метров производственных площадей.

Источник: Псковская Лента Новостей
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