Общество

Оксана Федорова разочаровала поклонников «безразмерными» штанами

41-летняя экс-мисс Вселенная, уроженка Пскова Оксана Федорова продемонстрировала в Instagram поклонникам новый модный образ: сочетала мешковатый костюм с массивными кроссовками.

Некоторые подписчики модели и ведущей посчитали наряд стильным, но большинство раскритиковало знаменитость и выразило разочарование ее «неумением выбирать одежду».

«Костюм мешковат, кроссовки выглядят грубо к костюму и делают вид еще хуже», «Безвкусица!», «Кроссовки с данным костюмом несколько грубоваты», «В целом образ не очень», «И это модельер. Ужас, безразмерные штаны, кроссовки к ним», «Кроссы не в тему», «Все на вас висит! Так задумано?» - прокомментировали пользователи сети снимок.