Общество

Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем Государственного флага РФ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днем Государственного флага РФ.

«Сегодня мы чествуем главный символ нашей страны. С 1991 года российский флаг объединяет и вдохновляет все народы, проживающие в нашем государстве, отмечает все ключевые победы и достижения.

Флаг России помогает нам помнить о традиционных ценностях, о подвигах тех, кто защищал нашу Родину от всевозможных угроз. Он укрепляет нашу гордость за собственную страну и всех людей, которые трудятся на ее благо.

Конечно, это особенный праздник для каждого уроженца нашей земли. Псковская земля всегда играла важнейшую роль в российской истории. Ее жители испокон веков неизменно защищали рубежи Родины, ее культуру и государственность, показывали всему миру пример чести, верности и доблести.

Сохранение традиций, уважение государственных символов, преемственность поколений, готовность к созидательному труду, стремление к миру и благополучию — это те качества, которые во все времена позволяли нашему народу выдерживать любые испытания.

Убежден, что вместе мы и дальше будем добиваться высоких побед и достижений в экономике, науке, спорте и искусстве.

С праздником! Желаю вам, вашим родным и близким мира, добра, здоровья и благополучия!» - говорится в тексте поздравления.