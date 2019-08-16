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Общество

Меховая ярмарка от производителя с летними скидками пройдет в Пскове

22.08.2019 10:38|ПсковКомментариев: 0
Отменное настроение, лучистый взгляд, кокетство и радость жизни…

Это все о прелестницах, у которых есть изделия Кировской меховой фабрики, которые можно приобрести на ярмарке в Пскове.

Меховая ярмарка состоится с 22 по 25 августа в кинотеатре «Победа» (Октябрьский проспект, 17).
Для тех, кто предъявит промокод, предлагается скидка 20% на любое изделие или возможность купить в рассрочку на идеальных условиях: 24 месяца, не требуется первоначальный взнос, без процентов. Где же найти этот чудесный промокод?

Кировская меховая фабрика славится тем, что практически все изделия, отшиваемые на производстве, из собственных мехов. Норка, нутрия, блюфрост, рекс, орилаг, мутон только высочайшего качества. На ярмарке в Пскове такой огромный выбор меховых изделий, что глаза просто разбегаются:

  • шубы - самая востребованная продукция. По-королевски пушистые и с неординарной природной окраской лисьи шубы покоряют прямотой кроя, яркостью оттенков (лиса-огневка, финская, черно-бурая, крестовка).

Норковые шубы легки и воздушны, пленяют блеском и шелковистостью меха. Нутрия в стриженом виде мягкая, приятная на ощупь и очень теплая. Орилаг (французский кролик) идеально смотрится в коротеньких жакетиках кислотных расцветок (фуксия, индиго, моренго, коралл, изумруд);

  • полушубки для тех, кто максимально мобилен. Самый огромный выбор меховых изделий такого плана представлен в разделе «норка». Модель «Летучая мышь» и «Пончо» идеальны по крою (свободный), длине (до середины бедра), с поперечным расположением меховых пластин.

«Пончо» отшивается только с капюшоном, «Летучая мышь» - и с капюшоном, и с воротником-стойкой. «Летучая мышь» примечательна своей мобильностью, то есть из полушубка до середины бедра с полнодлинным рукавом в считанные минуты превращается в полушубок до бедра и рукавом в 3/4;

  • жакетики из орилага, которые покоряют непритязательностью кроя, многообразием расцветок и демократичностью стоимости;
  • жилеты из лисы, блюфроста;
  • головные уборы разных вариаций и из различных видов меха. Норка отшивается в виде французских беретов, шапочек-орешков, шапочек-растягаек из норковых хвостиков. Из Рекса популярностью пользуются папахи, а блюфрост роскошен в шапках-ушанках и боярынях;
  • варежки из норки. Есть варианты варежек полностью из меха, есть с тыльной стороной из кожи.
Источник: Псковская Лента Новостей
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