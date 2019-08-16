Общество

Меховая ярмарка от производителя с летними скидками пройдет в Пскове

Отменное настроение, лучистый взгляд, кокетство и радость жизни…

Это все о прелестницах, у которых есть изделия Кировской меховой фабрики, которые можно приобрести на ярмарке в Пскове.

Меховая ярмарка состоится с 22 по 25 августа в кинотеатре «Победа» (Октябрьский проспект, 17).

Для тех, кто предъявит промокод, предлагается скидка 20% на любое изделие или возможность купить в рассрочку на идеальных условиях: 24 месяца, не требуется первоначальный взнос, без процентов. Где же найти этот чудесный промокод?

Достаточно зайти на официальный сайт компании-производителя.

Кировская меховая фабрика славится тем, что практически все изделия, отшиваемые на производстве, из собственных мехов. Норка, нутрия, блюфрост, рекс, орилаг, мутон только высочайшего качества. На ярмарке в Пскове такой огромный выбор меховых изделий, что глаза просто разбегаются:

шубы - самая востребованная продукция. По-королевски пушистые и с неординарной природной окраской лисьи шубы покоряют прямотой кроя, яркостью оттенков (лиса-огневка, финская, черно-бурая, крестовка).

Норковые шубы легки и воздушны, пленяют блеском и шелковистостью меха. Нутрия в стриженом виде мягкая, приятная на ощупь и очень теплая. Орилаг (французский кролик) идеально смотрится в коротеньких жакетиках кислотных расцветок (фуксия, индиго, моренго, коралл, изумруд);

полушубки для тех, кто максимально мобилен. Самый огромный выбор меховых изделий такого плана представлен в разделе «норка». Модель «Летучая мышь» и «Пончо» идеальны по крою (свободный), длине (до середины бедра), с поперечным расположением меховых пластин.

«Пончо» отшивается только с капюшоном, «Летучая мышь» - и с капюшоном, и с воротником-стойкой. «Летучая мышь» примечательна своей мобильностью, то есть из полушубка до середины бедра с полнодлинным рукавом в считанные минуты превращается в полушубок до бедра и рукавом в 3/4;