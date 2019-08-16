Общество

Псковичи с ОВЗ обсудили с представителями власти планы по развитию организации инвалидов

Встреча и. п. главы Пскова Елены Полонской с активом общественной организации инвалидов города состоялась в среду, 21 августа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, в ней также приняли участие начальник псковского территориального управления комитета социальной защиты Псковской области Наталья Хачапуридзе и депутат Псковского областного Собрания, председатель Псковской областной организации инвалидов Марина Борисенкова.

«Сегодня мы собрались здесь с вами, чтобы ответить на ваши вопросы и взять в дальнейшую проработку те из них, которые сразу решить невозможно», - отметила Елена Полонская, приветствуя участников встречи.

И. о. председателя правления организации Александр Андреев сообщил, что с помощью благотворителей этим летом удалось отремонтировать большую часть офиса. В планах на будущее - создать еще один музыкальный коллектив, усилить помощь подопечным в решении социально-бытовых проблем, а с началом нового учебного года возобновить занятия по компьютерной грамотности с помощью волонтеров-студентов.

Один из вопросов касался возобновления работы пункта выдачи бывших в употреблении вещей, пожертвованных неравнодушными гражданами. Александр Андреев отметил, что в соответствии с действующими санитарно-гигиеническими нормами такие вещи должны проходить предварительную санитарную обработку. Сейчас идет поиск технического решения, как осуществлять это на базе организации. Но пока оно не найдено, можно обращаться за вещевой помощью в Псковское отделение Красного креста. Кроме того, достигнута договоренность о том, что с 1 сентября Псковский Детский фонд будет оказывать такую помощь детям-инвалидам.

«В вашей организации состоят и молодые, и умудренные жизнью псковичи. Было бы правильно объединить молодую активность, опыт, мудрость и идти в одном направлении», - подытожила встречу Елена Полонская и пожелала ее участникам терпения и взаимовыручки.

По мнению председателя Псковской областной организации инвалидов Марины Борисенковой, подобные встречи очень важны, так как на них люди могут не только поделиться проблемами с представителями власти, но и получить ответы на свои вопросы. «Получилась очень хорошая, позитивная встреча. Все ее участники выразили надежду на положительные изменения в организации», - подчеркнула Марина Борисенкова.