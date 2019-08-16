Общество

Руководители Великих Лук: День флага объединяет всех, кто гордится великим прошлым Российского государства

Глава Великих Лук Николай Козловский и глава администрации города Любовь Романова поздравляют с Днем Государственного флага Российской Федерации.

«Этот праздник является одним из самых значимых для граждан нашей страны. Он объединяет всех, кто гордится великим прошлым Российского государства и добросовестно трудится во имя его славы и процветания в будущем!

Празднование Дня Государственного флага – это важный элемент воспитания подрастающего поколения россиян в духе патриотизма, любви и преданности Отчизне.

Под легендарным триколором наши соотечественники совершают подвиги, демонстрируют всему миру выдающиеся научные, культурные, спортивные и трудовые достижения. Поднятием флага отмечаются самые яркие победы граждан России.

Уверены, что и в дальнейшем Государственный флаг Российской Федерации будет вдохновлять граждан страны на новые свершения, придаст всем нам уверенности и сил в реализации самых смелых проектов и планов, направленных на устойчивое социально-экономическое развитие Российской державы, на укрепление ее могущества и величия!

Уважаемые земляки!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и добра! Пусть в ваших сердцах живет чувство гордости за нашу Родину и наш флаг! Мира и благополучия России и городу Великие Луки!» - говорится в тексте поздравления.