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Общество

Минфин выступил против повышения порога продажи спиртного

22.08.2019 09:22|ПсковКомментариев: 0

Министерство финансов России не поддержало законопроект о повышении возраста продаж крепкого алкоголя с 18 лет до 21 года. Об этом газете «Известия» рассказали в пресс-службе ведомства.

«По Конституции граждане с 18 лет могут в полном объеме осуществлять свои права, что связано с достижением физической и психологической зрелости», - отметили в Минфине.

Ранее Минздрав представил на межведомственное согласование проект закона, согласно которому лица младше 21 года не смогут покупать алкоголь крепостью выше 16,5%.

Инициативу поддержали в МВД, Минобрнауки, Минпросвещения, Минпромторге, Минтруде, Минспорте, Минобороны, Роспотребнадзоре и Росмолодежи.

Против выступило Минэкономразвития. Министерство провело оценку регулирующего воздействия законопроекта и по ее итогам дало негативное заключение.

По мнению председателя правления общественной ассоциации «Здоровые регионы» Алексея Шабашова, в настоящее время запрет на продажу алкоголя лицам, не достигшим 18 лет, не соблюдается, поэтому нет смысла менять существующий уровень.

Позицию Минфина поддержал президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев. Он отметил, что обязанности, ответственность и право выбора неразделимы.

Источник: Псковская Лента Новостей
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