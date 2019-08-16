В Себежском районе новый прокурор

В Себежском районе назначен новый прокурор. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
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Старший советник юстиции Ольга Бударина приказом и.о. Генерального прокурора Российской Федерации от 20.08.2019 №815-к освобождена от должности прокурора Дновского района и назначена на должность прокурора Себежского района сроком на 5 лет в порядке ротации.
Исполнение обязанностей прокурора Дновского района до укомплектования указанной должности временно возложено на заместителя прокурора указанного района юриста 1 класса Константина Тимофеева.