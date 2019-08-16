Общество

Благотворительная акция «Белый цветок» пройдет в День города в Великих Луках

24 августа по благословению епископа Великолукского и Невельского Сергия, в рамках проведения Дня города, в Великих Луках пройдет благотворительная акция «Белый цветок». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

В этом году средства, собранные в холле праздника, будут направлены на приобретение спортивного инвентаря для детей с ограниченными возможностями здоровья. Однако сбор средств - не главная задача праздника. Смысл акции заключается в том, чтобы пробудить в людях желание помогать другим, помочь им увидеть беду и боль других и самим проявить к ней какое-то отношение.

В ходе акции 24 августа с 10.00 до 13.00 на площади Свято-Вознесенского кафедрального собора города Великие Луки состоится благотворительная ярмарка «Белый цветок», а также пройдут мастер классы для детей и взрослых.

Традиционно организаторами благотворительной акции выступили Великолукский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, администрация города Великие Луки и Великолукская епархия.

Организаторы акции приглашают всех желающих пожертвовать для организации благотворительной ярмарки изделия ручной работы, угощение и цветы. Это могут быть:

- вышивки, шитье или подарочное рукоделие;

- любые изделия народных промыслов;

- вязаные изделия (носки, варежки, детские вещи, салфетки, воротнички и т.д.);

- варенье, мед, домашние заготовки (в маленьких емкостях);

- сухие травы для чая (ромашка, зверобой, иван-чай, душица, мята, мелисса и т.п.);

- любые свежие белые цветы - символ праздника (их желательно принести до 23 августа).

Всё перечисленное можно приносить до 22 августа в церковную лавку Свято-Вознесенского кафедрального собора (г.Великие Луки, ул. К. Либкнехта, 7а, напротив сквера имени А.С. Пушкина) и до 23 августа в здание Великолукского Епархиального управления (г.Великие Луки, ул. Ставского, д. 63/4), тел. 8 (81153) 727-07, моб. +7 (911) 364-00-58.