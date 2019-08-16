Общество

50-летнего опочанина задержали за хулиганство росгвардейцы

21 августа около 16.00 экипаж группы задержания вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что из охраняемого объекта – автостанции расположенного на улице Коммунальной в Опочке поступил сигнал «Тревога».

Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 50-летнего местного жителя, который вел себя неадекватно и выражался грубой нецензурной бранью, а также отказывался выполнять законные требования сотрудников Росгвардии о прекращении противоправных действий, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Задержанный доставлен в отдел полиции, составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти».