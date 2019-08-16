Общество

Псковичей просят помочь в сборе портфелей для первоклассников из малоимущих семей

Жителей Пскова просят принять участие в сборе портфелей для первоклассников из малоимущих семей, который проходит в рамках программы Псковского областного отделения Российского Детского фонда «Здравствуй, школа!». В поддержку данной программы Благотворительный марафон «Добрый Псков» и ТС «Пчелка» расширили выкладку «Добрых авосек» в гипермаркете «Империал», добавив комплекты «Канцтовары», часто которых уже передана Детскому фонду.

«Добрые Авоськи» - комплекты с продуктами, хозтоварами и наборами для животных, которые адресованы малоимущим семьям, больным и одиноким людям, лицам без определенного места жительства, приюту бездомных животных. Комплекты находятся рядом с отделом выпечки и хлебобулочных изделий Торговой сети «Пчелка». Благотворителям - покупателям ТС «Пчелка» остается взять и оплатить этот пакет на кассе и оставить в специальной корзине с символикой акции в закассовой зоне.

Стоимость пакета фиксированная - 300 рублей, в нее также заложена скидка от партнеров акции - Торговой сети «Пчелка».

Программа «Купил - Отдал Добрую Авоську» работает уже третий год. По итогам последней выемки с января 2019 года с помощью покупателей-благотворителей передано в социально-ориентированные некоммерческие организации и сообщества социальной направленности Псковской области уже 1866 килограмма продукции по этой акции, на общую сумму около 186600 рублей.

Организаторы благотворительного марафона просят псковичей в ближайшие недели активизироваться именно по сбору канцтоваров, чтобы успеть к 1 сентября порадовать детей новыми тетрадками, ручками и прочими школьными принадлежностями.

Безмерно благодарим наших помощников - благотворителей за участие в акции Благотворительного марафона «Доброго Пскова» и ТС ПЧЁЛКА «Купил - отдал Добрую Авоську»

«Мы не просим что то для себя, мы говорим: Помогите помогать! Акция продолжается, и мы будем рады принять Вашу помощь! Делать добро - просто и радостно, главное захотеть это делать», - призывают организаторы акции.