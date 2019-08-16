Общество

Александр Котов: Уважение к государственному флагу – это уважение к ратным и трудовым подвигам предков и ответственность за настоящее и будущее своей страны

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил псковичей и жителей региона с Днем Государственного флага.

«День флага – один из самых значимых государственных праздников. Мы чествуем символ величия и суверенитета России, вобравший в себя великое историческое прошлое нашей страны и ее сегодняшний день», - говорится в поздравлении.

Александр Котов отмечает, что появившийся в эпоху становления России как мощного государства трёхцветный триколор олицетворяет неразрывную многовековую связь между поколениями. Уважение к государственному флагу – это уважение к ратным и трудовым подвигам предков и ответственность за настоящее и будущее своей страны.

«В национальном единстве, искренней любви к Родине и созидательном труде на благо Отечества кроется мощь и величие России. Будем преданы родной стране и достойны её великой истории, и тогда у нас будет больше поводов для гордости за наше государство и его национальные символы. С праздником! Мира и процветания России, счастья и благополучия каждому её жителю!», - поздравил жителей региона председатель областного Собрания.