Общество

Александр Козловский: Флаг нашей страны - это ее достояние, ее гордость, олицетворение ее свободы, независимости и могущества

Депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский поздравил псковичей и жителей региона с Днем Государственного флага.

«Дорогие соотечественники, уважаемые жители Псковской области!

Примите искренние поздравления с Днем Государственного флага Российской Федерации!

Флаг нашей страны – это ее достояние, ее гордость, олицетворение ее свободы, независимости и могущества», - поздравляет депутат.

Александр Козловский отмечает, что флаг вновь стал одним из важнейших государственных символов России в сложном августе 1991 года и воплощал новую историю, возрождение великой многонациональной страны, ее крепость духа, богатейшее духовно-нравственное и культурное наследие.

Депутат подчеркивает, что Псковская область, как и каждый регион нашей необъятной Отчизны, с гордостью несет Государственный флаг Российской Федерации. Под ним объединяются все, кто живет, трудится, растит детей и реализует себя на нашей любимой малой Родине. На земле, где жизнь с каждым годом будет становиться более комфортной, спокойной и счастливой, где хочется жить и созидать.

«В этот праздничный день желаю каждому из вас счастья, мира, здоровья, благополучия и успехов!» - поздравил жителей области Александр Козловский.