Общество

Завтра в клубе ТИР выступит ска-панк группа Plush Fish

23 августа в Пскове в клубе ТИР выступит популярная отечественная ска-панк группа Plush Fish.





Plush Fish - это самая гастролирующая ска-панк группа России, которая была основана в 2000 году. На творческом пути участники банды постоянно экспериментировали с различными типами музыки и в итоге нащупали свою суперпозитивную стезю в роке.

Стоит отметить, что в 2014 году музыканты играли на Олимпийских играх в Сочи.

Также Plush FIsh неоднократные участники телепроектов на телевидении - Дом-2, Интуиция, Девчонки.

Музыканты участвовали и играли в программе «Давай Поженимся» на Первом канале.

Уже завтра в 21.00 состоится зажигательный концерт группы Plush Fish в ТИРе (Свердлова, 52).