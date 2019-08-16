Общество

Около 11 тысяч юных великолучан сядут за парты в наступающем учебном году

В городе Великие Луки 40 муниципальных образовательных учреждений, подведомственных управлению образования. В этой системе получают образовательные услуги около 17 тысяч юных великолучан. Как озвучила в ходе заседания Великолукской гордумы начальник управления образования администрации Великих Лук Татьяна Лозницкая, около 11 тысяч школьников приступят к занятиям в наступающем учебном году.

В целях подготовки к новому 2019/2020 учебному году муниципальных образовательных учреждений города для проведения текущего и капитального ремонтов из городского бюджета выделено более 25 млн рублей.

За счет этих средств выполняется ремонт учебных помещений. Например, капитальный ремонт кровли в детских садах № 1, 24, большой объем работ по капитальному ремонту пищеблока выполнен в летний период в средней школе № 12.

Все работы в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования будут завершены до начала нового учебного года.

Помимо средств муниципального бюджета для проведения необходимых ремонтных работ привлекались и внебюджетные источники. На эти средства выполнялись ремонтные работы в учебных кабинетах, в групповых помещениях: это и замена оконных блоков, покраска стен, установка потолочных покрытий, светильников. То есть выполнялось всё, что способствует комфортному пребыванию детей в образовательной организации.

В Лицее №10 в качестве благотворительной помощи со стороны ЗАО «ЗЭТО» выполняются работы по ремонту школьных помещений третьего и четвертого этажей. В прошлом году благодаря этой помощи отремонтированы тренажерный, актовый зал, столовая, пищеблок, учебные классы, помещения рекреаций 1 и 2-го этажа на сумму 33 млн. рублей, произведена полная замена мебели, закуплено новое компьютерное оборудование.

Как отметила Татьяна Лозницкая, все мероприятия по подготовке образовательных учреждений к новому 2019-2020 учебному году проходят в плановом порядке.