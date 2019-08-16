Общество

Тестирование очков с функцией распознавания лиц завершится осенью 2019 года

Тестирование очков дополненной реальности с функцией распознавания лиц завершится осенью 2019 года, после чего планируется начать их активное использование для распознавания преступников в местах большого скопления людей. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор компании-разработчика NtechLab Александр Минин.

«Сейчас идет тестирование, по результатам которого будет понятно более конкретно, требуется ли какая-либо доработка. Скорее всего, после этого начнется их активное использование. Завершится тестирование осенью этого года», - сказал он.

Опытную эксплуатацию ведет департамент информационных технологий Москвы. «Основной сценарий применения в данном случае - на массовых мероприятиях, когда система с помощью встроенной в очки камеры мгновенно передает информацию о том, что в зоне видимости появился преступник, как на линзу самих очков, так и в центр обработки данных», - отметил Минин. По его словам, главным ограничением при использовании очков является время работы гаджета. «Сейчас это всего лишь несколько часов из-за особенностей работы батареи», - добавил глава NtechLab.

NtechLab занимается технической реализацией проекта и производит необходимый софт, а под это программное обеспечение могут использоваться очки различных производителей. Технологическим партнером и акционером компании является Ростех.

Глава Ростеха Сергей Чемезов в мае 2019 года сообщал, что очки с функцией распознавания лиц уже в 2020 году могут появиться на «вооружении» у российских полицейских в крупных городах. По его словам, полицейские при патрулировании с помощью очков смогут распознать разыскиваемых преступников в толпе, при этом скорость поиска совпадений при объеме базы в несколько миллиардов фото не превысит одной секунды.

NtechLab - российская стартап-компания, основанная в 2015 году программистом Артемом Кухаренко и бизнесменом Александром Кабаковым. Стартап специализируется на передовых методах в области самообучающейся нейронной сети для создания алгоритмов по распознаванию лиц. Акционерами компании NtechLab являются «дочка» Ростеха - «РТ - развитие бизнеса», а также фонд Рубена Варданяна и его партнеров - New Dimension Fund Variable Capital Investment, а также основатели компании и первые инвесторы.