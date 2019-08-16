Общество

В Псковской области появятся пять новых лесопатрульных комплексов

В Псковской области появятся пять новых малых лесопатрульных комплексов. Согласно заключенному контракту, подрядчик их поставит в начале сентября. Техника будет поставлена в пожарно-химические станции, расположенные в Пскове, Стругах Красных, Невеле, Опочке и Бежаницах.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, лесопатрульные комплексы применяются для объезда территории, транспортировки личного состава и специального оборудования для предупреждения и тушения лесных пожаров. В Псковской области используется 20 единиц подобной техники на базе автомобилей ГАЗ и УАЗ.

На закупку малых лесопатрульных комплексов было выделено более 13 млн рублей из областного бюджета. Во время проведения аукциона удалось добиться снижения окончательной суммы на 10%. Цена заключенного контракта составила 11,8 млн рублей.

Лесопатрульные комплексы представляют собой специализированные автомобили ГАЗ-3308. В каждом из них будет располагаться противопожарное оборудование: емкость для воды, помпы, пожарные рукава, лебедка.

Одновременно на борту лесопатрульного комплекса могут находиться до пяти человек.

Комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области также планирует закупить дополнительно три больших лесопатрульных комплекса на базе автомобиля КАМАЗ.