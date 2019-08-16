Общество

Ставят кандидаты в депутаты, а страдают дети - директор УК о состоянии детской площадки на Стахановской в Пскове

Жители дома № 6 по улице Стахановской в Пскове пожаловались, что вместо расположенной рядом детской площадки образуется пустырь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили сами собственники.

«У нас во дворе площадка - огромная, но на ней уже практически ничего нет: снесли качели и маленькую горку. Так, остались всего одни качели, одна горка и неработающая уже года 3 "крутилка". Да и песочница развалилась. Сейчас в нее никто не возит песок. Понемногу огромная площадка превращается в пустырь. А к нам дети приходят со всех дворов: около 50 детишек ежедневно гуляют», - отметил местный житель.

Кроме того, собственники добавили, что обращались с проблемой и в управление городского хозяйства администрации Пскова, где отметили: детская площадка благоустройству не подлежит. Помимо этого, жалобу разместили и на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Ответственным за разрешение проблемы назначен глава администрации Пскова Александр Братчиков.

Детской площадки - нет

Однако когда Псковская Лента Новостей поинтересовалась у директора обслуживающей управляющей компании «Седьмой район» Андрея Комлева, ждать ли собственникам дома № 6 разрешения вопроса, руководитель ответил, что никакой детской площадки там нет.

«Там нет детской площадки. Установленные там конструкции не входят в состав общего имущества. И муниципалитет на баланс принимать не хочет, - отметил Андрей Комлев. - Их несколько лет назад - перед выборами - установили кандидаты, которые стремились в депутаты. Кандидаты ставят все это за свой счет, а что будет потом - им уже неинтересно. Все рушится, ломается - дети страдают!».

Руководитель организации добавил, что некоторые конструкции пришлось снести, поскольку поступило соответствующее постановление: пришли в негодность. Также подчеркнул, что, скорее всего, в ближайшее время ситуацию могут исправить лишь сами жильцы.

Не готовы к последствиям

«Однако жильцы тоже не хотят принимать это все в собственность, потому что нужно тратить деньги на содержание. Если передумают - пусть приходят. Объясним, что нужно делать. Потом сертифицируем оборудование, внесем в состав общего имущества, посчитаем тариф на содержание», - подчеркнул Андрей Комлев.

Со слов директора компании, чтобы выдвинуть необходимую инициативу, это должны поддержать 2/3 собственников дома, на общем собрании. С информацией, касающейся такого общего имущества, жильцы могут ознакомиться в 44 - 48 статьях Жилищного кодекса РФ.

«Но, к сожалению, люди не хотят читать закон. А когда приходят к нам за объяснением - чаще всего, выслушают и пропадают навсегда. Они хотят, чтобы другие все сделали, и пишут жалобы. Инициаторы исчезают, как только начинают понимать, что на них будет ответственность, могут быть сложности. Но со времен Древнего Рима ничего не изменилось. Есть собственность, а есть - хозяин собственности, который за нее отвечает», - заключил руководитель «Седьмого района».