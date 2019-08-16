Общество

Сделать выезды на муниципальные предприятия ежеквартальными предлагают псковские депутаты

Депутаты Псковской городской Думы поделились впечатлениями по итогам серии выездов на муниципальные предприятия, в частности, после посещения городского Банно-прачечного комбината, объекты которого осмотрели накануне, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

«Общее впечатление - многие объекты муниципальных предприятий еще советских времен, поэтому, конечно, некоторые требуют полной реконструкции. Старый фонд нужно менять - от этого никуда не денешься. Мы должны стараться переходить на автоматизацию и современные технологии, - отчасти мы увидели это на «Горводоканале» и «Псковских тепловых сетях», - сказала депутат Юлия Пожидаева.

Муниципальные бани, по ее словам, «к сожалению, устарели и морально, и технически». Юлия Пожидаева считает, что в решении этих проблем нужен новый, современный подход. «Для любой модернизации нужны средства. А для выделения финансирования нужен бизнес-план, нужно понимать, что конкретно делать, в каком направлении двигаться, и какие у этого пути перспективы», - подчеркнула депутат.

Юлия Пожидаева при этом уверена, что муниципальное имущество должно оставаться в «руках города», и вспомнила печальный пример Бани №4 на улице Гагарина, которую продали собственнику, а тот ее снес. «Такое безобразие не должно повториться. Надеюсь, совместными усилиями мы найдем выход, и получится поднять муниципальное предприятие «БПК» на новый уровень», - заключила депутат.

Парламентарий Федор Постнов отметил, что был приятно удивлен, увидев на «Горводоканале» стремление правильно оформить входные группы. «Стало заметно желание руководителя обращать внимание на мелочи, ведь из мелочей и складывается качество жизни. Замечать детали и думать о людях - признак хорошего руководителя», - подчеркнул Федор Постнов. Также он отметил, что, когда предприятия возглавляют депутаты, - это положительно сказывается на предприятии, его работниках, и в конечном итоге на жителях, ведь долг депутата, в первую очередь, заботиться об интересах избирателей.

Однако депутат посетовал на неудовлетворительное состояние муниципальных бань, в частности, на то, что они не адаптированы для малоподвижных групп населения. «Мы ведь в 21-ом веке живем, а все еще пользуемся старыми находками, изобретениями, идеями. Нужно менять мышление и стремиться вперед, тогда будет совсем другой результат», - заметил Федор Постнов.

Сделать депутатские выезды на муниципальные предприятия традицией предложил в свою очередь парламентарий Эдуард Белов. Он отметил, что благодаря таким мероприятиям, депутаты начинают понимать технологические процессы, вникать в специфику каждого предприятия и видеть нужды и потребности каждого из них. «Возможно, стоит рекомендовать Главе города сделать такие выезды ежеквартальными, чтобы видеть изменения, контролировать освоение выделенных средств и поддерживать предприятия на местах», - сказал Эдуард Белов.

Напомним, что за последний месяц депутаты Псковской городской Думы побывали на объектах псковского «Горводоканала», «Псковских тепловых сетей» и Банно-прачечного комбината. Цель таких выездных совещаний - ознакомление с работой предприятий города и контроль расходования средств, выделяемых на их деятельность и модернизацию.