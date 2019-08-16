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Общество

Жители нескольких деревень пожаловались председателю регионального парламента на незаконную вырубку леса

22.08.2019 14:51|ПсковКомментариев: 0

С жалобой на незаконную вырубку леса на границе Псковского и Палкинского района обратились к председателю областного Собрания депутатов Александру Котову жители нескольких деревень. 22 августа секретарь регионального отделения «Единой России» провел прием граждан, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

По словам посетителей общественной приемной, рубка «в промышленных масштабах» круглогодично ведется на землях сельхозначения – заготовители выпиливают березовые рощи, после себя оставляют сучья и запруды, непроезжие дороги. В лесах, где раньше были грибы и охота, теперь одни пни. Местные жители с 2015 года обращаются в инстанции, но максимум, чего удалось пока добиться – это административный штраф в размере трёх тысяч. «Два таких штрафа они одной машиной дров перекроют. Это не наказание. А у нас уже всё вокруг выпилили. Соседние деревни скоро будет видно», - пожаловались председателю Собрания сельские жители.

«Если это земли сельхозназначения, то заготовка дров на таких территориях приветствуется. На сельхозугодьях не должно быть древесной растительности, и сейчас в области немало примеров, когда такие земли возвращаются в севооборот. Но для этого должны быть оформлены документы. Судя по вашей информации, такого разрешения у заготовителей нет», - отметил Александр Котов. 

Председатель Собрания депутатов  пообещал направить запрос в Россельхознадзор и письмо в полицию, чтобы провести проверку законности действий по заготовке древесины. Александр Котов согласился с посетителями приемной – в случае надлежащего оформления документов можно спросить за беспорядок на таких участках и за разбитые дороги. Сейчас заготовители ни за что не отвечают.

«Самовольную рубку надо пресекать. Будем разбираться, сообщим вам о результатах», - заверил посетителей приемной Александр Котов.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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