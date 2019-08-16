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Общество

В Псковской области появятся лаборатории по престижу рабочих профессий и Центр опережающей профессиональной подготовки

22.08.2019 15:12|ПсковКомментариев: 0

В рамках 45-го Мирового чемпионата профессионального мастерства «Молодые профессионалы» («WorldSkills»), который проходит в Казани 22 августа, состоялось всероссийское совещание, которое провела Министр просвещения России Ольга Васильева. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, темой обсуждения стала реализация национального проекта «Образование» в регионах. В ходе совещания особое внимание было уделено вопросам повышения качества образования, организации эффективной занятости, трудоустройства выпускников средне-специальных образовательных учреждений.

От Псковской области участниками обсуждения стали первый заместитель губернатора Вера Емельянова и председатель комитета по образованию Александр Седунов.

В рамках совещания участники отдельно остановились на теме организации региональных учебных лабораторий «WorldSkills». Псковская область наравне с другими регионами будет активно принимать участие в реализации этого проекта.

Как сообщил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов, в этом году в трех колледжах региона будут созданы 15 современных учебных лабораторий в рамках стандартов «Worldskills». Запланирована в регионе и работа по оказанию содействия в трудоустройстве выпускникам техникумов и колледжей. В частности, в 2020 году два средне-специальных образовательных учреждения региона (Дновский железнодорожный техникум и Псковской агротехнический колледж) станут площадками для проведения демонстрационного экзамена.

Как пояснил Александр Седунов, это будет новый формат выпускного экзамена, в котором упор делается на решение практических задач, а оценивают умения и навыки экзаменуемого не только преподаватели образовательных учреждений, но и представители заводов и предприятий. К участию в оценке практических навыков будут приглашены потенциальные работодатели, которые в случае успешной защиты могут сразу же предложить выпускнику трудоустройство. Баллы, которые выпускник получает по итогам демонстрационного экзамена, заносятся в Российскую сертификационную систему и по ее базе работодатели также могут предложить работу специалистам.

Помимо этого, в долгосрочных планах по повышению качества образования и подготовки специалистов в Псковской области планируется в 2022 году создать Центр опережающей профессиональной подготовки. Базой для его создания станет Великолукский политехнический колледж. Финансирование будет осуществляться в рамках гранта в размере около 60 миллионов рублей, выигранного Псковской областью по национальному проекту «Образование».

Отметим, в составе псковской делегации в мероприятиях в Казани также принимают участие более 20-ти студентов колледжей, техникумов и лицеев региона - победителей регионального чемпионата «Молодые профессионалы-2019» и их мастера. Для них организована специальная программа, в рамках которой они посещают различные соревновательные площадки, интерактивные дискуссии, семинары и круглые столы.

Всего участниками мирового чемпионата стали более 1,3 тысячи молодых профессионалов из 63 стран, которые будут соревноваться по 56 компетенциям: от столярного дела до флористики, от парикмахерского искусства до электроники, от кузовного ремонта до хлебопечения. Оценивать их будут порядка 1,3 тысячи экспертов.

Напомним, что Псковская область вступила в движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills) в декабре 2016 года. В прошлом году в национальном финале псковичи стали вторыми по компетенции «Спасательные работы - Юниоры», а также вошли в десятку лучших по стране по компетенции «Медицинский и социальный уход» и «Спасательные работы». В феврале текущего года в Псковской области прошел Третий открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы-2019» («WorldSkills Russia»), в котором приняло участие около 150 учеников школ и средних специальных образовательных учреждений региона.

«Worldskills» - международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие навыков мастерства. «WorldSkills» оказывает прямое влияние на рост профессионального образования во всем мире.
Чемпионаты «WorldSkills» проходят раз в два года в различных странах, в них принимают участие как молодые квалифицированных рабочие, студенты университетов и колледжей в возрасте до 22 лет в качестве участников, так и известные профессионалы, специалисты, мастера производственного обучения и наставники - в качестве экспертов, оценивающих выполнение задания.

Теги: #администрация Псковской области #профессия
Источник: Псковская Лента Новостей
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