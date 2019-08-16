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Общество

Воздушные шары и ленточки в цветах российского флага раздали псковичам единороссы

22.08.2019 15:55|ПсковКомментариев: 0

Акция, посвященная Дню государственного флага РФ, прошла в Пскове 22 августа. Активисты «Единой России» и «Молодой Гвардии» раздали в Детском парке около 200 лент в цветах российского флага и разноцветные воздушные шары, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии. 

«Триколор – это один из главных символов нашей великой и любимой России, страны с богатейшей историей, огромным культурным и духовным наследием, - сказал исполнительный секретарь Псковского городского отделения партии Виктор Рязанцев. - Пусть наша страна процветает и становится сильнее с каждым годом! Желаю своим соотечественникам мира, добра и благополучия!»

Отметим, что всего сегодня в Псковской области проходит более 200 мероприятий, приуроченных к Дню флага России. Во всех муниципальных образованиях - в районных центрах, городских и сельских поселениях – подготовлены тематические праздничные программы, в которых партийцы принимают активное участие.

Теги: #Единая Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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