Общество

Воздушные шары и ленточки в цветах российского флага раздали псковичам единороссы

Акция, посвященная Дню государственного флага РФ, прошла в Пскове 22 августа. Активисты «Единой России» и «Молодой Гвардии» раздали в Детском парке около 200 лент в цветах российского флага и разноцветные воздушные шары, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

«Триколор – это один из главных символов нашей великой и любимой России, страны с богатейшей историей, огромным культурным и духовным наследием, - сказал исполнительный секретарь Псковского городского отделения партии Виктор Рязанцев. - Пусть наша страна процветает и становится сильнее с каждым годом! Желаю своим соотечественникам мира, добра и благополучия!»

Отметим, что всего сегодня в Псковской области проходит более 200 мероприятий, приуроченных к Дню флага России. Во всех муниципальных образованиях - в районных центрах, городских и сельских поселениях – подготовлены тематические праздничные программы, в которых партийцы принимают активное участие.