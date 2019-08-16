Общество

В Псковском районе отремонтируют дороги Тямшанской и Середкинской волостей

Автомобильные дороги Тямшанской и Середкинской волостей Псковского района ждет ремонт. Такой лот появился 22 августа на сайте госзакупок. Один участок дороги, где пройдут работы, - подъезд к деревне Обруб Тямшанской волости. Другой - на улице Новоселов деревни Верхолино Середкинской волости.

По обозначенной там информации, начальная цена контракта - около 5,5 миллиона рублей из бюджета муниципалитета, за счет субсидий из областного бюджета. Дата начала подачи заявок - 22 августа. Окончания - 30 августа. Аукцион состоится 3 сентября. Срок выполнения работ - 60 дней.

По данным технического задания, основная цель ремонта - восстановление транспортно-эксплуатационного состояния участка дороги. Основная задача ремонта - устранение дефектов и восстановление элементов автомобильной дороги, без затрагивания конструктивных и других характеристик надежности и безопасности в пределах установленных допустимых значений и технических класса и категорий дорог.

Работы предусмотрены программой «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» муниципальной программы «Развитие транспортного обслуживания населения на территории Псковского района на 2017-2021 годы».

Подрядчик проведет ремонт дорожной одежды: планировка площадей, срезка поверхностного слоя, исправление профиля оснований, подгрунтовка битумной эмульсией, устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонных смесей и укрепительных полос из асфальтобетона.

Второй вид работ - ремонт водопропускной трубы: разработка покрытий и оснований, грунта, демонтаж существующей трубы, устройство основания под трубопровод, укладка водопропускных труб, засыпка траншей вручную, уплотнение грунта.

Напомним, протяженность проезда к деревне Обруб - 0,5 километра, а участка улицы Новоселов - 0,27.