Общество

Семья псковичей отметила 55-летие супружеской жизни

С «изумрудной» свадьбой супругов Багдонас поздравил депутат Псковской городской Думы по округу №14 Дмитрий Барабанов. Тамара и Альберт Багдонас вместе уже 55 лет.

«Вы - настоящий пример крепкой семьи. На вас может и должно равняться нынешнее поколение. Для меня честь и удовольствие поздравить вашу семью с таким замечательным юбилеем», - сказал Дмитрий Барабанов и пожелал паре крепкого здоровья, бодрости духа, сил, неугасающей любви и долголетия, а также вручил юбилярам подарок и цветы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ, супруги Багдонас отметили знаменательную дату в кругу друзей и близких. У них один сын и двое внуков.

Тамара Багдонас родилась в Пскове, окончила факультет иностранных языков в Псковском педагогическом институте, работала на Псковском заводе Аппаратуры Дальней Связи и в прокуратуре.

Альберт Багдонас родился в Литве. В Пскове служил, а затем работал на муниципальных предприятиях, в том числе рационализатором на Псковском молочном комбинате.