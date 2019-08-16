Общество

Василий Осипов проинспектировал ход строительных работ на стадионе «Машиностроитель»

Заместитель губернатора Василий Осипов в четверг, 22 августа, проинспектировал ход работ на стадионе «Машиностроитель» в Пскове. Вместе с ним на строительную площадку прибыли председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, руководитель администрации Пскова Александр Братчиков и представители подрядчика.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, участники рабочей встречи проконтролировали ход возведения трибун, здания административного корпуса, забора вокруг спортивного объекта. Представители подрядчика отметили, что вместе с «Тепловыми сетями» проводятся подготовительные работы по присоединению к городским инженерным сетям. Заместитель губернатора обсудил со специалистами проблемные вопросы, которые влияют на ход строительства.

Вместе с Александром Братчиковым и Сергеем Граховым Василий Осипов обсудил подготовку документации на реконструкцию второй очереди стадиона «Машиностроитель». Поддержку в этом вопросе по просьбе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова оказывают вице-премьер Ольга Голодец и Министерство спорта России.

Василий Осипов довел до участников рабочей встречи информацию о том, что готовится совещание на тему реконструкции стадиона «Машиностроитель» с участием губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. На нем также будут присутствовать представители администрации Пскова и подрядчика.

Напомним, что на сегодняшний день осуществляется первый этап реконструкции стадиона «Машиностроитель». Средства в размере 750 млн рублей были выделены при непосредственном участии губернатора Михаила Ведерникова в результате длительной, планомерной работы с профильными Министерствами и ведомствами. В рамках первой очереди планируется возвести административное здание, две зрительские трибуны с внутренними помещениями, установить искусственное футбольное поле с беговыми дорожками, две площадки под игровые виды спорта, обустроить парковку и провести общее благоустройство территории.